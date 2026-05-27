慎選外籍家教 律師籲行政把關

外籍人士擔任語文家教，因私人家教欠缺規範，專家建議家長審慎篩選人選。專家指出，即使體制內教學，師生都會避免一對一私下接觸；現行法規對私人家教仍難以有效把關，家長最好找熟識親友推薦，或要求提供類似良民證的相關證明。

外籍人士具外語母語優勢，甚至國人還有「白人都會英文」的迷思，許多家長為學子聘請私人家教，一對一授課，培養母語人士的發音與語感。不過，台中教育大學主秘陳盛賢表示，目前「補習及進修教育法」只能管轄有立案的補習班或安親班，私人家教尤其外籍家教部分，仍難有效規範，監督、把關確有困難。

彰化縣教師職業工會理事長陳時文指出，聘請私人家教時，最忌諱將孩子完全放任給老師，並讓雙方處在密閉空間中；即便是學校教學，老師與學生溝通時，都會避開一對一私下接觸；在私人家教的教學過程中，家長務必要在場陪伴。

陳盛賢說，家長如要聘請外籍私人家教，可請對方提供類似「良民證」的資料，證明在母國沒有刑事紀錄，雖有偽造風險，但家長第一線查核把關「多做一點」，可降低危險性。

律師江彥儀表示，外籍人士擔任語文家教不用證照，政府也無相關管理機制，無疑形成隱憂，政府應透過相關行政機制把關，讓家長放心。