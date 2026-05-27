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更審改判 猥褻6歲童 澳洲家教續留台

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

澳洲籍費姓台灣女婿從事英語家教，被控利用一對一授課，猥褻六歲女童，還拿手機拍女童內褲。女童證稱，她抗拒，費還回說「停不了」，台中高分院判費五年二月徒刑、驅逐出境，但更一審認為費拍照「未以違反女童意願方式拍攝」，且他娶台灣人為妻，被害人也已移民，改判刑三年六月，也未宣告驅逐出境。

檢警調查，費姓男子從二○二一年起，即在彰化擔任女童家教，二○二三年六月底，利用在女童住處客廳上課機會猥褻。

女童餘悸猶存，證稱當時曾抵抗、直說「不要再摸了」，費卻不停手，還說「停不了」。費犯後以英文恐嚇女童「不要告訴任何人」，她在下課後向母親哭訴。

檢警發現費還拿手機拍攝女童私密部位。

法院審理時，費否認犯行，強調手機中女童的內褲照是意外拍到，台中高分院依兒童及少年性剝削防制條例判他五年二月徒刑，執行完畢後驅逐出境，但最高法院撤銷、發回更審。

更一審認為無證據可證費在拍攝女童內褲時，有同時以違反女童意願手法觸摸女童，不足認定符合照相加重規定，認定費一行為觸犯加重強制猥褻罪、拍攝兒童性影像罪，從較重的依對未滿十四歲女子犯強制猥褻罪判刑三年六月。

更一審考量被害女童一家移民加拿大，費的妻子又是台灣人、與岳父同住，他領有外僑居留證，為避免家庭破碎，不宣告驅逐出境。本案仍可上訴。

判決出爐後，引發議論，同為英語家教的英國籍男子喬治，二○一八年間強制猥褻另名六歲女童，台灣高等法院判他三年六月徒刑、驅逐出境，最高法院二○二○年駁回上訴定讞。因兩案同樣涉及外籍家教猥褻幼童，判決被拿來比較。

律師唐光義說，刑法第九十五條規定外國人犯罪是否驅逐出境，由法官就個案考量，若涉殺人、兒少性剝削、重大經濟犯罪和國安法，都會被認定是嚴重破壞台灣社會治安、公序良俗，但「在台有無配偶、子女」、「是否領有永久居留證」、「在台生活之緊密程度」也是審酌因素。

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