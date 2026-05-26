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沿路揮舞、喊叫！高雄阿蓮鐮刀怪客當街隨機砍人 犯案後逃到岡山落網

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市阿蓮區今天傍晚驚傳男子持鐮刀沿路揮舞、喊叫，並造成一名準備買飲料的31歲無辜男子遭砍傷，湖內警方出動多方警力擴大搜捕，晚間8時許接獲民眾提供情資，發現嫌犯疑似跨區逃竄至岡山，岡山警方也出動警網圍捕，順利將人逮捕歸案。

湖內警方表示，今天下午5時22分許接獲報案，指稱阿蓮區中正路與和平路口一間飲料店前發生傷人案件，涉案男子當時騎腳踏車行經現場，手上卻拿著兩把鐮刀不斷揮舞，一路上還大聲喊叫，疑似情緒相當不穩定。

當時，一名31歲的民眾剛好下車準備前往購買飲料，不料一抬頭驚見該名男子的鐮刀已經逼近身邊，甚至直接往脖子上抵，情急之下本能伸手阻擋，過程中導致手部虎口不慎遭到鐮刀劃傷。

救護人員接獲報案趕抵後，立即協助處置被害民眾傷口，僅為輕微劃傷，並無生命危險。

由於嫌犯持刀在街頭揮舞並傷人，引發地方恐慌，警方對此高度重視，立即動員大批警力展開擴大搜尋，並沿途調閱周邊監視器畫面，誓言在最短時間內將人逮捕歸案。

不過就在晚間8時40分許，有熱心民眾向警方提供關鍵情資，在岡山區公園西路一帶，發現一名形跡可疑的男子，特徵與該名阿蓮鐮刀男高度吻合，湖內警分局接獲情資後，立即與岡山警分局組成聯隊、跨區指揮線上優勢警力前往搜捕。

兩分局警力合圍搜查後，果不其然在高雄市岡山區柳橋西路一處大型超市前，赫然發現該名涉案犯嫌，員警見狀隨即一擁而上將其壓制制伏，並當場帶返派出所進行深入調查，至於該名男子的詳細作案動機、是否有精神狀況不穩及相關涉犯法條，仍待警方進一步漏夜偵訊釐清。

高雄阿蓮出現鐮刀怪客，當街攻擊無辜民眾造成一人受傷。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄阿蓮出現鐮刀怪客，當街攻擊無辜民眾造成一人受傷。記者巫鴻瑋／翻攝

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