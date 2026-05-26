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北市大安殺妻命案…疑財產糾紛痛下殺手 檢方聲押退休教師

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

北市大安區母親節前夕驚傳夫殺妻命案，周姓女子原想找父母一起過母親節，詎料打電話一直沒人接，事後發現76歲的黃姓母親脖子有勒痕、死亡多時，父親則陷入昏迷送醫搶救，檢察官相驗發現黃婦身上無防禦性傷勢，且曾聲請家暴保護令，懷疑丈夫周姓男子涉嫌重大，今指揮警方約談周男到案，訊後聲請羈押。

據了解，周男是名退休教師，他疑下藥後勒斃妻子再自戕，一度陷入昏迷，經搶救保住性命，警方今天用輪椅推著周男進入偵查庭，周男臉上表情相當憔悴。檢方開庭調查後，認周男是因財產糾紛痛下殺手，當庭逮捕，向法院聲請羈押。

檢警調查，去年11月，黃婦連續兩次通報被精神家暴，保護令今年1月才核發，過去夫妻曾因金錢分配使用觀念不同，大聲爭吵。檢警懷疑周男下藥後行凶，但搜索發現屋內除高血壓相關慢性藥物外，沒有安眠藥異常藥品，案情疑點重重。

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台北地檢署偵辦大安區黃姓婦人命案，檢方認周姓丈夫涉嫌重大，訊後聲請羈押。圖／報系資料照
台北地檢署偵辦大安區黃姓婦人命案，檢方認周姓丈夫涉嫌重大，訊後聲請羈押。圖／報系資料照

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