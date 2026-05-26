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基市毒駕去年266件是前年的4倍 市警局長提兩對策

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

國內毒駕案件飆升，基隆市警察局長林信雄今在議會表示，基隆去年查獲266件毒駕案，也比前年66件多出200件，成長303%，市刑大已製作檢核表強化證據連結，以移偵審機關，以殺人罪制裁肇事致人於死的酒駕累犯，讓行為人得到該有的應報。

基隆市議會定期會今天聽取市警局業務報告，基隆近日發生多起毒駕案件，日前有名男子涉嫌毒駕，開車衝撞警車，員警噴辣椒水壓制時，波及3名警員送醫。今天又有名男子涉嫌毒駕，從國道3號南下車道撞毀隧道口迴轉道的鐵欄杆，再穿越北上車道撞上護欄，幸未波及其他人車，議員關切警方如何防範。

林信雄說，去年發生兩件毒駕肇事致死案，他就思考怎麼樣做，才可以去發揮犯罪預防跟嚇阻效用。去年12月他在檢警聯繫會提出兩個主張，首先是「預防性羈押」，早於中央修法，從今年5月15日起把毒駕、酒駕列入預防性羈押罪名條款。

林信雄指出，去年基隆查獲266件毒駕案件中，有18件肇事，其中5件檢察官聲押嫌犯，其中3人獲法官裁准羈押。

林信雄表示，嚇阻毒駕的另一項作法，是毒駕累犯若肇事致重大傷亡，可以思考運用刑法的原因自由行為，以不確定殺人故意去論處。目前刑法第185條之3，毒駕肇事致人於死是3年以上10年以下徒刑。如果用不確定故意概念追究責任，致重傷害是5年以上，12年以下徒刑。致死是10年以上、無期徒刑和死刑，勢必可以發揮更大的一個刑法嚇阻跟應報的效果。

若要以原因自由行為、不確定故意追究肇事致重大傷亡毒駕累犯刑責，林信雄認為法律要件和情況證據更加重要，也就是要比現階段偵審過程中，證據收集要更細密，做好證據連結，強化證據力。

林信雄說，他已經請市刑大製作檢核表，指導同仁在處理相關案件時，哪一些要件要具足，才可以在移送的時候，相關證據足以支撐，獲得地檢署檢察官及法院法官支持，形成心證，讓犯下重罪的人得到應有的應報跟處罰。

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基隆市警察局長林信雄今在議會表示，已請市刑大製作檢核表強化證據連結，用殺人罪制裁肇事致人於死的酒駕累犯，讓行為人得到該有的應報。記者邱瑞杰／攝影
基隆市警察局長林信雄今在議會表示，已請市刑大製作檢核表強化證據連結，用殺人罪制裁肇事致人於死的酒駕累犯，讓行為人得到該有的應報。記者邱瑞杰／攝影

酒駕 基隆 毒駕

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