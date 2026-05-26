接連發生毒駕致死 黃偉哲下令：全面強化取締、從源頭遏止毒駕

近日國內接連發生毒駕致死案件，引發社會高度關注，台南市長黃偉哲今天指示市警局即日起全面強化毒駕取締勤務，針對高風險路段、時段、場所，加強路（臨）檢、巡邏及攔查作為，全力防制毒駕危害；同時持續追查各式毒品及向上溯源，從源頭遏止毒駕案件發生。

據統計，台南市自今年1月1日至5月22日止，共查獲毒駕案件621件、依托咪酯類毒品233件236人、混合式毒品分裝場9件；黃偉哲黃偉哲今天在5月治安會報上，宣示強力掃蕩毒駕，將持續貫徹「毒駕零容忍」立場，強化查緝與防制作為，維護市民生命安全與交通秩序。

今天會中表揚4月分金融機構成功阻詐164件，有功人員236位，攔阻詐騙款項逾8332萬餘元，受獎績優金融機構有合作金庫赤崁分行、台北富邦銀行臺南分行、華南銀行東臺南分行、凱基銀行臺南分行、中華郵政關廟郵局、安泰銀行永康分行、中國信託商業銀行臺南分行、台北富邦銀行永康分行等。

黃偉哲讚揚各金融機構行員，本於企業責任積極與警方密切合作，在第一時間察覺有異，即時關懷提問並連繫警方到場共同阻詐，成功守護市民財產安全；刑警大隊統計，4月詐欺受理件數1111件，較上月1211件減少，前3名分別是假網拍占39.15%、假投資占9.27%、色情應召詐財占7.38%。

被害人年齡層比例最高為24歲至49歲占59.86%，次依序為50歲至64歲占19.26%、23歲以下占14.58%、65歲以上占6.3%；被害人職業則以基層技術工及勞力工占34.2%最多，次依序為專業技術人員占25.8%、無業占16.74%、服務工作人員占13.5%、學生族群占9.72%。以行政區域比較，受理數以永康區201件最多，次依序為東區118件、安南區112件。

黃偉哲於會中特別指示市警局即日起全面強化毒駕取締勤務，並應持續查緝甲基安非他命、海洛因、愷他命及依托咪酯類等高風險毒品，向上溯源追查毒品來源，嚴查藥頭、製毒工廠與分裝場、跨境走私及幫派涉毒據點，全面掃蕩販毒網絡，從源頭遏止毒駕案件發生；另對轄內列管毒品人口加強查訪、告誡與約制。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台南市長黃偉哲今天指示市警局即日起全面強化毒駕取締勤務，針對高風險路段、時段、場所，加強路（臨）檢、巡邏及攔查作為，全力防制毒駕危害。記者袁志豪／翻攝

台南市長黃偉哲今天指示市警局即日起全面強化毒駕取締勤務，針對高風險路段、時段、場所，加強路（臨）檢、巡邏及攔查作為，全力防制毒駕危害。記者袁志豪／翻攝

台南市長黃偉哲今天指示市警局即日起全面強化毒駕取締勤務，針對高風險路段、時段、場所，加強路（臨）檢、巡邏及攔查作為，全力防制毒駕危害。記者袁志豪／翻攝