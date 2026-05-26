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高雄警匪追逐！警喬裝買家抓毒販遭撞 男撞8車逃45公里落網

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市仁武區今天上午發生警匪追逐，仁武警分局員警攔查設毒品案的蘇姓男子，不料他竟駕車衝撞警車逃逸，途中並連撞巷內8輛汽、機車，一路北逃至台南後，蘇男棄車竄入草叢，遭隨後趕抵的員警壓制逮捕，並起獲200餘包毒品。

警方表示，仁武警分局澄觀路派出所員警日前在網路社群，發現疑有人販售毒品依托咪酯煙彈，員警喬裝買家與蘇姓男子（29歲）聯繫，約定今天上午11時左右，在高雄市仁武區仁孝路407巷與大昌街口交易。

警方見蘇姓男子開車到場，由警車上前攔查，但蘇男拒檢，涉嫌駕車衝撞警用車輛，致警車保險桿受損。蘇男仍不停車，倒車逃離時，連撞巷內的7輛機車及1輛轎車後逃逸，所幸現場無員警及民眾受傷。

警方隨後保持安全距離尾隨追緝，蘇男沿仁武區澄觀路上國道1號一路往北逃逸，警方尾隨伺機圍捕，追逐約45公里、歷時約40分鐘，約上午11時30分左右，在台南市東區崇正路，發現蘇男棄車竄入路旁草叢。

員警隨後趕到，眼見蘇男衝入草叢搜捕，也馬上停車進入草叢制伏蘇男，並在他車上及草叢，查扣毒品咖啡包207包、依托咪酯煙彈20顆及愷他命14包。

警方逮捕蘇男，帶回高雄查辦，依違反毒品危害防制條例、妨害公務及毀損等罪嫌移送法辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

蘇姓男子涉嫌販毒遇警攔查，撞警車後倒車撞倒多輛機車。記者林保光／翻攝
蘇姓男子涉嫌販毒遇警攔查，撞警車後倒車撞倒多輛機車。記者林保光／翻攝

蘇姓男子涉嫌販毒遇警攔查，撞警車後倒車撞倒多輛車逃至台南被捕。記者林保光／翻攝
蘇姓男子涉嫌販毒遇警攔查，撞警車後倒車撞倒多輛車逃至台南被捕。記者林保光／翻攝

高雄 台南 毒品

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