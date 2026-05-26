張介宗分屍3婦情節驚悚 寫滿名字的「死亡筆記本」首曝光

高雄72歲老翁張介宗涉嫌連續殺害三名老婦後分屍，外傳警方在張介宗分屍公寓內查獲一張寫有3名遇害婦人名字的「死亡筆記本」，但檢警未證實，今天國民法庭審理時，檢方公開警方首次進入他家中的密錄器畫面，遇害3人名字寫在同張紙上，還有「第4人」名字名列其中，宛如他行凶的「死亡筆記本」，情節驚悚。

張介宗被控於2024年11月29日、去年1月17日、2月2日，涉嫌殺害兄嫂張黃姓婦人及在公園結識的左營區張姓婦人及楠梓區趙林姓婦人，並在老舊公寓住家將3人分屍後，陸續將屍塊分批丟入前鎮區中華五路金鞏橋下的第五船渠，檢方去年偵結，依殺人、棄屍等罪起訴張介宗。

當時檢警偵辦時，外傳張介宗屋內扣到寫有3名遇害婦人名字的「死亡筆記本」，且名單上還有第4人，不過警方當時並未證實，僅稱不是在張介宗家中查扣，第4名婦人非失蹤人口，有聯繫上，未進過張嫌住處。

今天張介宗分屍案進入國民法庭審理，檢方提示證據時，為了強化證據力，在法庭上提示去年2月4日警方首度進入張介宗屋內了解失蹤婦人下落的密錄器。

畫面中張介宗面對警方詢問第三名遇害者、趙林姓婦人的下落，始終含糊其辭，不斷重複「她去哪我怎麼知道」，後來員警轉往張介宗房間，赫然發現一張B4大小的紙張上寫有多名婦人的名字，趙林姓婦人名字也寫在上面。

員警追問「上面怎麼寫有她的名字？」、「她人到底在哪裡？」、「這件就她進到你房間內穿的外套阿」，面對警方追問，張介宗不斷稱不知道。

這段密錄器在法庭撥放時，檢方特別將寫有遇害的張黃姓婦人、張姓婦人、趙林姓婦人名字的紙條放大、圈起來，「紙條上標示出來部分，就是這三名遇害婦人的名字」，三名死者寫在同一張紙上，且接連遇害，宛如張介宗的「死亡筆記本」，情節驚悚。

張介宗涉嫌殺害3名婦人，高雄地院國民法庭今起密集審理，按照法院審理計畫，今起將提示張殺害三人的證據，周四請鑑定法醫師到場詰問，全案預計排審10天，預計6月5日下午4點宣判。

張介宗（左二）涉嫌殺害三名婦人，即日起密集開庭審理。本報資料照

高雄老翁張介宗殺人分屍案，在高雄港碼頭岸際尋獲張嫌兄嫂的頭顱。圖為警方日前在港區打撈的畫面。本報資料照片