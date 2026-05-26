快訊

稱用AI當裁員藉口 「太懶惰」 黃仁勳撂重話批評這事：我真的很討厭

牽扯鮑魚大亨鍾文智棄保潛逃案 警政署專員、大安分局巡佐遭搜索帶走

為何大家都改穿「2品牌」運動鞋？ 網揭真相：走2萬步都不累

聽新聞
0:00 / 0:00

張介宗殺3婦分屍拋前鎮運河 今開庭喊沒殺人瞪遇害大嫂「頭顱照」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄72歲分屍殺人魔張介宗連續殺害3名婦人後分屍，即日起高雄地院國民法庭展開密集審理，張介宗不僅再喊沒殺人、沒分屍，今天檢方當庭提示張介宗兄嫂的「頭顱照」，張介宗還兩眼瞪大盯著眼前的兄嫂頭顱，但情緒無太大起伏，態度異常冷靜。

張介宗被控於2024年11月29日、去年1月17日、2月2日，涉嫌殺害兄嫂張黃姓婦人及在公園結識的左營區張姓婦人及楠梓區趙林姓婦人，並在老舊公寓住家將3人分屍後，陸續將屍塊分批丟入前鎮區中華五路金鞏橋下的第五船渠，檢方去年偵結，依殺人、棄屍等罪起訴張介宗。

今天高雄地院國民法庭展開密集審理，張介宗出庭就先喊「沒殺人」，稱自己跟大嫂沒有房屋產權糾紛，沒有殺人跟分屍。

但檢方陸續提示證據，包含張介宗兄嫂自2024年11月29日進入該間公寓後便未出來，且於當天深夜張提著袋子7次外出，回來後袋子明顯未裝東西，顯然是分屍後將屍塊分批運出，丟棄在前鎮運河。

今天檢方當庭提示張介宗兄嫂的「頭顱照」，雖然該顆頭顱已明顯成白骨，但仍有毛髮，且經DNA鑑定後，確認為張介宗的兄嫂，死因為頭顱壓迫致死。

且該間房間共採集到7處血跡反應，均為張黃姓婦人、張姓婦人、趙林姓婦人，張介宗的手機還有已刪除的大嫂臉部及私密部位照片，認定張介宗就是殺害兄嫂的兇手。

張介宗涉嫌殺害3名婦人，按照法院審理計畫，今起將提示張殺害三人的證據，周四將請鑑定法醫師到場詰問，全案預計排審10天，預計6月5日下午4點宣判。

高雄73歲老翁張介宗涉連續殺人分屍，檢方向法院求處三個死刑，即日起國民法庭密集審理，訂於6月5日宣判。(本報資料照片)
高雄73歲老翁張介宗涉連續殺人分屍，檢方向法院求處三個死刑，即日起國民法庭密集審理，訂於6月5日宣判。(本報資料照片)

高雄警方偵辦張介宗涉殺害3名婦人<a href='/search/tagging/2/分屍案' rel='分屍案' data-rel='/2/140180' class='tag'><strong>分屍案</strong></a>，潛水員在河裡撈獲一些疑被害人或凶嫌衣褲，部分衣物疑沾有血漬和燒過痕跡。圖／讀者提供
高雄警方偵辦張介宗涉殺害3名婦人分屍案，潛水員在河裡撈獲一些疑被害人或凶嫌衣褲，部分衣物疑沾有血漬和燒過痕跡。圖／讀者提供

高雄 殺人 分屍案

延伸閱讀

醃頭案 考驗防詐保機制

男刺傷前輔大校長江漢聲 新北法院判刑1年6月

影／婦人拿紙盒給清潔隊員回收稱「裡面有槍」 打開真有長槍子彈南警追查

TikTok拒加好友引殺機 法17歲少年持刀刺死同齡人

相關新聞

張介宗殺3婦分屍拋前鎮運河 今開庭喊沒殺人瞪遇害大嫂「頭顱照」

高雄72歲分屍殺人魔張介宗連續殺害3名婦人後分屍，即日起高雄地院國民法庭展開密集審理，張介宗不僅再喊沒殺人、沒分屍，今天檢方當庭提示張介宗兄嫂的「頭顱照」，張介宗還兩眼瞪大盯著眼前的兄嫂頭顱，但情緒無太大起伏，態度異常冷靜。

嚴懲毒駕！台灣高檢署行文各地檢署 應積極聲請羈押

毒駕害命事件頻傳，法務部為落實嚴懲毒駕刑事政策，已研擬修法全面提高處罰刑度，並著手研議義務沒收行為人所使用的車輛。台灣高檢署今日也請各地檢署，對於毒駕案件，應依刑事訴訟法第101條之1修正後規定，積極聲請羈押，以強化嚇阻效果。

張介宗殺3婦分屍拋棄前鎮運河 寫滿名字的「死亡筆記本」首度曝光

高雄72歲老翁張介宗涉嫌連續殺害三名老婦後分屍，外傳警方在張介宗分屍公寓內查獲一張寫有3名遇害婦人名字的「死亡筆記本」，但檢警未證實，今天國民法庭審理時，檢方公開警方首次進入他家中的密錄器畫面，遇害3人名字寫在同張紙上，還有「第4人」名字名列其中，宛如他行凶的「死亡筆記本」，情節驚悚。

桃園男毒品通緝買飲料被逮 朋友準備到店拿飲料也有事

桃園警分局龍安派出所員警昨天深夜機車巡邏，十一時許發現47歲朱男見警車隨即進便利商店，覺得有異狀於是上前盤查，結果查出他涉及毒品案件被通緝，當場逮人。

嘉縣議員憂喪屍煙彈危險毒駕 警察局長：授權大膽用槍

台灣近期毒駕案件大增，造成多起傷亡，嘉義縣議員黃嫈珺、翁聰賢今在議會質詢喪屍煙彈（依托咪酯）氾濫問題，要求警察局加強宣導，提出防制作為。嘉義縣警察局長古瑞麟說，警方加強擴大路檢、向上追查販毒集團，若攔檢毒駕突發狀況，授權警員「大膽用槍」。

影／那招？台中服務生毒品包抹布 車內噴酒精躲毒駕...逃不過路檢點

毒駕危害交安案件不斷，蔓延全台，台中市警局展開專案勤務，昨天在北區崇德路的路檢點，攔查一輛轎車時，發現林姓服務生毒駕，還把安非他命包裹在抹布裡，甚至為了掩蓋毒品氣味，還在車內噴灑大量酒精，試圖掩蓋，但仍逃不過警方法眼，經採驗後確認林男成毒品陽性反應，依法扣車舉發，移送法辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。