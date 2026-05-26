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張介宗殺3婦分屍拋前鎮運河 今開庭喊沒殺人瞪遇害大嫂「頭顱照」
高雄72歲分屍殺人魔張介宗連續殺害3名婦人後分屍，即日起高雄地院國民法庭展開密集審理，張介宗不僅再喊沒殺人、沒分屍，今天檢方當庭提示張介宗兄嫂的「頭顱照」，張介宗還兩眼瞪大盯著眼前的兄嫂頭顱，但情緒無太大起伏，態度異常冷靜。
張介宗被控於2024年11月29日、去年1月17日、2月2日，涉嫌殺害兄嫂張黃姓婦人及在公園結識的左營區張姓婦人及楠梓區趙林姓婦人，並在老舊公寓住家將3人分屍後，陸續將屍塊分批丟入前鎮區中華五路金鞏橋下的第五船渠，檢方去年偵結，依殺人、棄屍等罪起訴張介宗。
今天高雄地院國民法庭展開密集審理，張介宗出庭就先喊「沒殺人」，稱自己跟大嫂沒有房屋產權糾紛，沒有殺人跟分屍。
但檢方陸續提示證據，包含張介宗兄嫂自2024年11月29日進入該間公寓後便未出來，且於當天深夜張提著袋子7次外出，回來後袋子明顯未裝東西，顯然是分屍後將屍塊分批運出，丟棄在前鎮運河。
今天檢方當庭提示張介宗兄嫂的「頭顱照」，雖然該顆頭顱已明顯成白骨，但仍有毛髮，且經DNA鑑定後，確認為張介宗的兄嫂，死因為頭顱壓迫致死。
且該間房間共採集到7處血跡反應，均為張黃姓婦人、張姓婦人、趙林姓婦人，張介宗的手機還有已刪除的大嫂臉部及私密部位照片，認定張介宗就是殺害兄嫂的兇手。
張介宗涉嫌殺害3名婦人，按照法院審理計畫，今起將提示張殺害三人的證據，周四將請鑑定法醫師到場詰問，全案預計排審10天，預計6月5日下午4點宣判。
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