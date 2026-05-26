桃園男毒品通緝買飲料被逮 朋友準備到店拿飲料也有事

桃園警分局龍安派出所員警昨天深夜機車巡邏，十一時許發現47歲朱男見警車隨即進便利商店，覺得有異狀於是上前盤查，結果查出他涉及毒品案件被通緝，當場逮人。

朱男進便利商店時買了數瓶飲料，經警方同意飲料留在店裡，讓朱連絡女性朋友稍後到店裡幫忙把飲料拿回住處。員警逮捕朱男並連絡備勤同事開警車到便利商店，先押朱男回派出所，再繼續機車巡邏時，沒多久路上看見機車騎士曾女後座乘客未戴安全帽，於是攔車盤查，並發現曾女持有毒品依托咪酯。

警方盤查時，曾女說準備到附近便利商店幫朋友拿買好的飲料，員警此時發現曾女就是先前朱男連絡的女子，盤查後依違反毒品罪嫌逮捕她，一樣帶回派出所，朱、曾兩人在派出所碰面，朱男一開始看著曾女納悶，怎麼到便利商店拿飲料拿到派出所來？等知道情況後難以置信竟有這種事，兩人尷尬無言。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885