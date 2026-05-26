毒、酒駕零容忍！苗警上周查獲刑案127件 當中毒駕10件及酒駕16件

近日國內接連發生毒駕致死重大交通事故，嚴重危害民眾生命安全與社會秩序，苗栗縣警察局上周起展開強勢執法行動，全面強化道路攔檢、毒駕取締及溯源緝毒作為，全力維護治安與交通安全。

苗栗警方今天公布上周動員警力230名，連日執行「全縣同步查緝毒品駕車專案勤務」成果，共查獲各類刑案127件，其中竊盜案21件、詐欺案23件、毒品案14件，以及涉公共危險案的毒駕10件及酒駕16件，並查獲各類毒品24.23公克及改造手槍1支。

警方表示，為打擊毒駕，對於具毒駕徵候的駕駛人經唾液毒品快篩試劑檢測有毒品反應，或拒絕接受檢測將依現行犯逮捕，並以公共危險罪嫌移送；刑事訴訟法也修正將毒駕納入預防性羈押事由，5月15日已上路，警方將持續擴大執行路檢勤務，加強毒駕取締。

呼籲用路人切勿有吸食毒品或濫用管制藥品及毒駕行為，以免害人害己，如有毒品使用與戒治問題請撥打24小時免費戒毒諮詢專線0800770885。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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苗栗縣警察局上周起展開強勢執法行動，全面強化道路攔檢、毒駕取締及溯源緝毒作為，全力維護治安與交通安全。圖／警方提供