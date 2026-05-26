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嚴懲毒駕！台灣高檢署行文各地檢署 應積極聲請羈押
毒駕害命事件頻傳，法務部為落實嚴懲毒駕刑事政策，已研擬修法全面提高處罰刑度，並著手研議義務沒收行為人所使用的車輛。台灣高檢署今日也請各地檢署，對於毒駕案件，應依刑事訴訟法第101條之1修正後規定，積極聲請羈押，以強化嚇阻效果。
近日接連發生毒駕車禍重大傷事件，行政院長卓榮泰指示檢討修法，研議提高刑責。法務部指出，為遏止毒駕悲劇一再發生，將針對單純毒駕、毒駕致死或致重傷、毒駕累犯致死或致重傷等類型全面提高處罰刑度，並檢討修正假釋門檻。
台高檢指出，刑事訴訟法第101條之1預防性羈押修正規定，已於今年5月15日起施行，台高檢今日以傳真方式行文，請各地檢署對查獲的毒駕案件，應積極因應，依刑事訴訟法修正後規定，依法聲請羈押，並適時對外發布訊息，展現檢察機關嚴辦毒駕決心。
警方前天起全國同步實施「強化查緝毒駕及斷源緝毒」專案，首日查獲毒駕犯嫌100人、販賣或持有等毒品案犯嫌96人，預計專案緝毒3個月，壓制毒駕。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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