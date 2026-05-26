嘉縣議員憂喪屍煙彈危險毒駕 警察局長：授權大膽用槍

台灣近期毒駕案件大增，造成多起傷亡，嘉義縣議員黃嫈珺、翁聰賢今在議會質詢喪屍煙彈（依托咪酯）氾濫問題，要求警察局加強宣導，提出防制作為。嘉義縣警察局長古瑞麟說，警方加強擴大路檢、向上追查販毒集團，若攔檢毒駕突發狀況，授權警員「大膽用槍」。

議員黃嫈珺說，近期毒駕造成多起嚴重車禍，喪屍煙彈會讓人失去身體掌控能力，若開車上路會造成危險，要求縣警局對防制喪屍煙彈提出具體作為，如有相關案例影片可在社區、校園進行宣導，另針對警員攔檢盤查毒駕時，應顧及警員安全，開放射擊車胎等方式攔阻。

議員翁聰賢表示，依托咪酯販毒手法與傳統販毒手法不同，又加入電子煙油及香精吸食，警員盤查難以在第一時間識別，不易查緝，除了加強毒駕取締及宣導，他認為杜絕源頭才是重點，應加強依托咪酯源頭查緝，阻斷毒品流入市場，降低施用毒品及毒駕風險。

警察局長古瑞麟說，嘉義縣去年共查獲毒駕174件，今年至5月查獲80件，縣警局每周至少一次擴大路檢，分局每周自辦擴大路檢，刑大溯源查辦藥頭及加強網路查緝販毒案件，校園案件則與少輔會合作追蹤防範，並在社區及校園宣導毒駕傷亡案例及法律責任。

古瑞麟也說，為防範依托咪酯濫用問題，將以相關案例進行去識別化後，在社區及校園宣導；攔檢時會依照車輛行車狀況攔查，察看車內是否有吸食器具、異味，並辨識談吐、行為能力，若意識不清情形將依法偵辦，如在攔檢毒駕時發生狀況，大膽授權員警用槍。

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嘉義縣警察局加強取締酒駕及毒駕，圖為朴子警分局昨晚設置路檢點查緝。圖／警方提供