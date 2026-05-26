影／那招？台中服務生毒品包抹布 車內噴酒精躲毒駕...逃不過路檢點

毒駕危害交安案件不斷，蔓延全台，台中市警局展開專案勤務，昨天在北區崇德路的路檢點，攔查一輛轎車時，發現林姓服務生毒駕，還把安非他命包裹在抹布裡，甚至為了掩蓋毒品氣味，還在車內噴灑大量酒精，試圖掩蓋，但仍逃不過警方法眼，經採驗後確認林男成毒品陽性反應，依法扣車舉發，移送法辦。

第二警分局配合24日的「全國同步強化查緝毒駕及斷源緝毒專案」，昨天晚間8時許，在北區崇德路執行「取締毒、酒駕」專案勤務時，盤查由林姓男子（35歲）駕駛的轎車，警員聞到車內散發濃濃的消毒酒精氣味，形同「此地無銀三百兩」。

警員進一步目視查察，發現駕駛座扶手處有可疑物品，經林男自行打開受檢，發現抹布中包裹著安非他命等毒品，警方依法執行唾液快篩程序後，發現林男呈現毒品陽性反應，當場逮捕，製單舉發、移置車輛保管。

第二警分局統計，目前執行專案期間，已查獲毒駕案件2件2人、毒品案件3件3人、酒駕案件3件3人、一般刑案3件3人，另查獲通緝犯5人，展現警方打擊犯罪及維護治安的成果。

二分局提醒，毒品犯罪、毒駕行為常衍生暴力、竊盜、交通事故等治安問題，對社會危害甚鉅，切勿心存僥倖，以免害人害己，警方將持續以高強度執法作為，全面守護市民生命財產安全與良好交通環境。

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