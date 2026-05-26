快訊

温嵐真正病因曝光！結石惡化成敗血症 ICU搶救10天終於脫險

228公園吉祥物「鱷雀鱔」被釣去當熱炒 公園處曝2原因沒移除

才分享龍鳳胎滿百日！台中網紅牙醫驚傳離世 粉絲不捨哀悼

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化毒駕快篩陽性率破6成 警局追加2400劑應戰

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化市彰南路三段本月發生小貨車失控暴衝事故，造成2死3傷，引發社會對毒駕問題高度關注。多名議員今天在彰化縣議會質詢時關切毒品查緝與毒駕防制作為。彰化縣警察局長陳世煌指出，目前查獲毒品以依托咪酯為大宗，原物料多從國外進口，再透過郵包寄台後分裝販售，會與刑事局合作向上溯源，追查跨國販毒集團。

彰化警局統計，自去年11月新制上路並配發768劑「毒品唾液快篩試劑」以來，截至今年5月19日已使用180劑，其中123件呈現陽性反應，陽性比例高達68.3%。警方指出，針對檢測陽性案件，均第一時間查扣車輛，攔阻潛在危害。

警察局表示，今年已獲追加105萬元預算，採購2400劑毒品唾液快篩試劑及1萬3100劑毒品原物快篩試劑，預計自6月起分批交貨，以全面強化執法量能。

縣議員吳韋達質詢指出，毒品交易樣態日益多元，除部分藏身民宅販售，也透過網路遊戲暗語、社群平台甚至國外網站流通，認為除擴充毒駕快篩數量外，更應積極追查案件源頭與供應鏈。

陳世煌回應表示，彰化今年已查獲700多件毒品案件、600多人，並向上溯源查獲21處分裝場。美分局5月6日在彰化市破獲一起依托咪酯毒品分裝場案，查扣依托咪酯粉末5包（總毛重34.6公克）、依托咪酯煙彈成品7個，以及分裝器具等，成功從源頭切斷供毒網絡。

陳世煌表示，警方查緝毒品來源時，可透過查扣手機跡證分析販毒網絡，追查APP社群與網路交易模式；若涉及境外購毒，也將透過刑事局聯絡官機制向上溯源，盼從源頭阻斷毒品流入。

針對毒駕問題，陳世煌強調，毒駕行為造成重大傷亡，肇事者明知吸毒後駕駛具有高度危險性，仍執意上路，不僅危害民眾生命安全，也威脅員警執勤安全，應予最嚴厲譴責。他認為此類行為已有「不確定故意殺人」之嫌，建議檢察官積極聲請羈押，並由法院從重量刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

彰化毒駕問題引發關注，警察局長陳世煌今天在縣議會質詢時指出，今年已查獲700多件毒品案件、600多人，並向上溯源查獲21處分裝場。圖／翻攝網路
彰化毒駕問題引發關注，警察局長陳世煌今天在縣議會質詢時指出，今年已查獲700多件毒品案件、600多人，並向上溯源查獲21處分裝場。圖／翻攝網路

毒駕 彰化 毒品

延伸閱讀

彰化連續毒駕已釀4死 檢警宣示絕不縱放 判刑若太輕會上訴

毒駕氾濫 台中市今年抓665件毒駕 市警局：配合全國掃蕩3周

毒駕奪命頻傳引關注 台南半年查獲865件…民代籲「零容忍」強化查緝

毒駕事件延燒台中市今年已查緝665件 上周起採取現場逮捕送辦

相關新聞

又見毒駕闖禍 國3北上車道自撞護欄 竟是穿越迴轉道從南下車道衝過來

林姓男子涉嫌吸毒後開車，今早行駛國道3號南下基隆隧道入口前，穿越迴轉道後，撞上北上車道的路旁護欄，幸未波及其他車輛。林男接受酒測數值為0，但國道警察實施唾液篩檢呈毒品依託咪酯（喪屍煙彈）陽性反應，依公共危險罪嫌偵辦。

彰化毒駕快篩陽性率破6成 警局追加2400劑應戰

彰化市彰南路三段本月發生小貨車失控暴衝事故，造成2死3傷，引發社會對毒駕問題高度關注。多名議員今天在彰化縣議會質詢時關切毒品查緝與毒駕防制作為。彰化縣警察局長陳世煌指出，目前查獲毒品以依托咪酯為大宗，原物料多從國外進口，再透過郵包寄台後分裝販售，會與刑事局合作向上溯源，追查跨國販毒集團。

毒駕事件延燒台中市今年已查緝665件 上周起採取現場逮捕送辦

吸毒駕駛事件頻傳，近期有立委主張修法最高判死刑。台中市警察局去年取締1000多件毒駕，數量是前年的4倍，今年截至5月底已經取締665件；警方指出，去年底開始全面使用快篩取締，上周開始只要現場檢測呈陽性反應，會直接逮捕送辦，並建請檢察官預防性羈押。

彰化連續毒駕已釀4死 檢警宣示絕不縱放 判刑若太輕會上訴

彰化縣連續發生毒駕造成重大傷亡案，彰化檢警今日聯合宣示緝毒決心，縣警局長陳世煌說，1月至今已查獲毒駕案229件，其中3件毒駕者已被收押；彰檢檢察長黃智勇說，對於毒駕被告，檢方也會建請法官從重量刑，未來法院判決若可易科罰金，檢察官也會審酌是否准予易科罰金，絕不縱放，才不會讓毒駕者再犯。

毒駕氾濫 台中市今年抓665件毒駕 市警局：配合全國掃蕩3周

毒駕衍生交安問題，引發外界關切，台中市警局今年已查獲毒駕665件，即日起配合警政署專案，將「取締毒駕」列為重點工作，將執行至9月，另針對製毒、運毒等案件，配合規畫3周全國同步掃蕩勤務，從交通執法與刑事偵查雙軌併行。

沉淪了...台中白牌司機月初染毒癮 帶40顆哈密瓜毒錠 毒駕違停落網

台中市陳姓男子是白牌司機，無毒品前科，但近月間為排解壓力，染上毒癮，昨天還毒駕上路，在潭子區違規怠速停車後，遭保大巡邏警員查獲，車內還有40顆「哈密瓜毒錠」，市價約1萬多元，警方採驗陳男有毒品反應，陳男說，因為開車太苦悶了，所以吸毒讓心情愉悅，警方依法扣車送辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。