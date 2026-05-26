彰化毒駕快篩陽性率破6成 警局追加2400劑應戰

彰化市彰南路三段本月發生小貨車失控暴衝事故，造成2死3傷，引發社會對毒駕問題高度關注。多名議員今天在彰化縣議會質詢時關切毒品查緝與毒駕防制作為。彰化縣警察局長陳世煌指出，目前查獲毒品以依托咪酯為大宗，原物料多從國外進口，再透過郵包寄台後分裝販售，會與刑事局合作向上溯源，追查跨國販毒集團。

彰化警局統計，自去年11月新制上路並配發768劑「毒品唾液快篩試劑」以來，截至今年5月19日已使用180劑，其中123件呈現陽性反應，陽性比例高達68.3%。警方指出，針對檢測陽性案件，均第一時間查扣車輛，攔阻潛在危害。

警察局表示，今年已獲追加105萬元預算，採購2400劑毒品唾液快篩試劑及1萬3100劑毒品原物快篩試劑，預計自6月起分批交貨，以全面強化執法量能。

縣議員吳韋達質詢指出，毒品交易樣態日益多元，除部分藏身民宅販售，也透過網路遊戲暗語、社群平台甚至國外網站流通，認為除擴充毒駕快篩數量外，更應積極追查案件源頭與供應鏈。

陳世煌回應表示，彰化今年已查獲700多件毒品案件、600多人，並向上溯源查獲21處分裝場。美分局5月6日在彰化市破獲一起依托咪酯毒品分裝場案，查扣依托咪酯粉末5包（總毛重34.6公克）、依托咪酯煙彈成品7個，以及分裝器具等，成功從源頭切斷供毒網絡。

陳世煌表示，警方查緝毒品來源時，可透過查扣手機跡證分析販毒網絡，追查APP社群與網路交易模式；若涉及境外購毒，也將透過刑事局聯絡官機制向上溯源，盼從源頭阻斷毒品流入。

針對毒駕問題，陳世煌強調，毒駕行為造成重大傷亡，肇事者明知吸毒後駕駛具有高度危險性，仍執意上路，不僅危害民眾生命安全，也威脅員警執勤安全，應予最嚴厲譴責。他認為此類行為已有「不確定故意殺人」之嫌，建議檢察官積極聲請羈押，並由法院從重量刑。

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