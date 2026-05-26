毒駕事件延燒台中市今年已查緝665件 上周起採取現場逮捕送辦

吸毒駕駛事件頻傳，近期有立委主張修法最高判死刑。台中市警察局去年取締1000多件毒駕，數量是前年的4倍，今年截至5月底已經取締665件；警方指出，去年底開始全面使用快篩取締，上周開始只要現場檢測呈陽性反應，會直接逮捕送辦，並建請檢察官預防性羈押。

台中市議會這兩天市政總質詢，多名議員關心毒駕問題，警察局長吳敬田答詢表示，毒駕危害所有民眾的生命財產安全，警政署已經注意到相關狀況，2024年11月開始把依托咪酯（俗稱喪屍菸彈）列為二級毒品，大力取締毒駕，去年取締1000多件，今年截至5月24日，已取締665件。

吳敬田指出，過去取締毒駕比較混亂，因為沒有具體的取締標準，去年11月20日開始警政署修正作業程序，全面使用唾液毒品快篩試劑，3分鐘內就能知道是陰性或陽性反應；上周開始，警方採取更嚴謹偵辦措施，有陽性反應就現場逮捕，送地檢署偵辦。

議員陳本添詢問，過去屢次發生「警方抓人、檢方放人」的狀況，送地檢署偵辦是否真的有效？吳敬田回應，刑事訴訟法今年5月15日修正之後，檢察官針對公共危險罪等案件可以聲請預防性羈押，警方抓人後會立刻將車輛扣押，警政署也已建議內政部提案修法，加重毒駕刑期，盼多管齊下減少毒駕。

市警局補充，配合警政署目前推動的強化查緝毒駕專案，已經將取締毒駕列為工作重點，預計執行到今年9月前，針對市內高風險時段、熱點路段與毒品人口活動區域，加強臨檢或蒐集情資等勤務，也針對依托咪酯、甲基安非他命、海洛因與愷他命等毒品案件，展開為期3周的全國同步掃蕩。

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