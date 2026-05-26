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彰化連續毒駕已釀4死 檢警宣示絕不縱放 判刑若太輕會上訴

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣連續發生毒駕造成重大傷亡案，彰化檢警今日聯合宣示緝毒決心，縣警局長陳世煌說，1月至今已查獲毒駕案229件，其中3件毒駕者已被收押；彰檢檢察長黃智勇說，對於毒駕被告，檢方也會建請法官從重量刑，未來法院判決若可易科罰金，檢察官也會審酌是否准予易科罰金，絕不縱放，才不會讓毒駕者再犯。

彰化市彰南路三段本月22日發生小貨車李姓駕駛毒駕，造成2死3傷；5月4日彰化市高姓男子毒駕在中華路橋高速衝撞汽機車，造成一名機車騎士與一名汽車女駕駛2死案。

彰化地檢署今天召開記者會，與縣警局聯合宣示緝毒決心，陳世煌說，1月到5月至今已查獲毒駕案229件，其中有9件情節重大，建請檢方聲押，其中3件法院准押，而近日更加強緝毒專案，平均一天至少可以查到5件毒駕，23、24日二天就取締毒駕12件。

黃智勇說，對毒駕行為一定「從嚴速辦」，只要毒駕事證明確，或是毒駕累犯，檢察官一定會向法院聲請羈押或預防性羈押，法院判決後，若檢方認為量刑不符合比例原則及罪責不相當，判刑過輕，檢方會提起上訴，而就判決確定毒駕案可易科罰金者，檢方也會要求執行科檢察官審慎酌量是否讓被告易科罰金，若不適合者，不會准予易科罰金，將發監執行，以免被告再犯再度發生憾事。

彰化縣從去年11月新制實施配發了768劑「毒品唾液快篩」，至今已使用180劑，檢測陽性123件，陽性比例高達68.3%，陳世煌說，均已鼓勵員警執勤時，若發現有疑似毒駕者，要多使用毒品唾液快篩，才能在第一時間查獲毒駕者，攔截危害，並可溯源追查供毒藥頭。

陳世煌說，取締毒駕，警政署都有訂 SOP，用毒品唾液快篩，若檢測出陽性，第一時間就可移送毒駕者，後續再配合觀察記錄表及尿液檢測，讓毒駕者無所遁形。

彰化警局今年到今也已查獲各類毒品案758件、查扣各類毒品總重達1萬5924公克，並在115年3月間執行全國同步第14波安居緝毒專案，為全國各縣市警察機關總評比優等第6名。

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彰化地檢署檢察長黃智勇（左2）與縣警局長陳世煌（右2）等人聯合宣示緝毒決心，絕不縱放毒駕者。記者林宛諭／攝影
彰化地檢署檢察長黃智勇（左2）與縣警局長陳世煌（右2）等人聯合宣示緝毒決心，絕不縱放毒駕者。記者林宛諭／攝影

依托咪酯毒菸被爁用，造成毒駕頻傳。記者林宛諭／攝影
依托咪酯毒菸被爁用，造成毒駕頻傳。記者林宛諭／攝影

彰化地檢署檢察長黃智勇（左1）與縣警局長陳世煌（左後2）等人聯合宣示緝毒決心，絕不縱放毒駕者。記者林宛諭／攝影
彰化地檢署檢察長黃智勇（左1）與縣警局長陳世煌（左後2）等人聯合宣示緝毒決心，絕不縱放毒駕者。記者林宛諭／攝影

毒駕 彰化 黃智勇

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