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毒駕氾濫 台中市今年抓665件毒駕 市警局：配合全國掃蕩3周
毒駕衍生交安問題，引發外界關切，台中市警局今年已查獲毒駕665件，即日起配合警政署專案，將「取締毒駕」列為重點工作，將執行至9月，另針對製毒、運毒等案件，配合規畫3周全國同步掃蕩勤務，從交通執法與刑事偵查雙軌併行。
台中市警局截至5月24日，已取締毒駕案件665件，另針對近年社會關注的依托咪酯（喪屍煙彈）等案件，去年查獲依托咪酯分裝場85件，今年迄今已查獲53件，展現警方從上路查緝到源頭掃蕩並進的執法決心。
市警局表示，配合內政部警政署即日起推動「全國同步強化查緝毒駕及斷源緝毒專案」，已將「取締毒駕」列為重點工作，預計執行至9月前；同時針對製造、運輸、販賣依托咪酯、甲基安非他命、海洛因及愷他命等毒品案件，配合規畫3周全國同步掃蕩勤務，從交通執法與刑事偵查雙軌併行，降低毒品流入道路交通場域的風險。
市警局指出，為有效防制毒駕，內政部警政署已修正「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」，自去年11月20日起，全面使用唾液毒品快篩試劑取締毒駕案件，透過現場快速檢測提升查緝效率，並即時達成人、車分離，避免高風險駕駛持續上路。
另刑事訴訟法第101條之1修正條文已增訂公共危險罪等案件得聲請預防性羈押，並自今年5月15日起發生效力，有助強化司法端對重大公共安全風險的即時處置。
市警局強調，後續將依警政署指示，秉持「即時攔查、快速篩檢、源頭斷鏈」為核心，針對台中市高風險時段、熱點路段及毒品人口活動區域，加強路檢攔查與情資蒐報勤務，持續針對製造、運輸、販賣依托咪酯類及其他毒品案件強化查緝，必要時報請地方法院檢察署檢察官開立指揮書，積極溯源查緝毒品來源。
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