又見毒駕闖禍 國3北上車道自撞護欄 竟是穿越迴轉道從南下車道衝過來

林姓男子涉嫌吸毒後開車，今早行駛國道3號南下基隆隧道入口前，穿越迴轉道後，撞上北上車道的路旁護欄，幸未波及其他車輛。林男接受酒測數值為0，但國道警察實施唾液篩檢呈毒品依託咪酯（喪屍煙彈）陽性反應，依公共危險罪嫌偵辦。

39歲男今天上午8時8分，行駛國道3號南下車道，經過基隆隧道前偏離車道，撞倒隧道入口處南北車道間迴轉道的鐵欄杆，再穿越北上車道，撞上外側路肩紐澤西護欄才停下。

正要前往位在大武崙消防局局本部的中正消防分隊員，在事故發生後經過現場，停車查看救援時，發現林男車內前座兩個安全氣囊都已爆開。消防員協助林男下車，初步檢查無明顯傷勢，但精神恍惚，並表示不用送醫。

國道警察獲報到場處理，對林男實施酒測數值為0，唾液篩檢結果則呈依託咪酯陽性反應，還在他的車內發現煙彈吸食器，認定涉嫌毒駕，將他帶回製作筆錄。

國道公路警察局第9公路警察大隊表示，毒駕不僅違法，更如移動中的未爆彈，成為道路上的隱形殺手。

刑法規定，毒駕可處3年以下有期徒刑，併科30萬以下罰金，致人重傷者處1年以上7年以下有期徒刑，致人於死者處3年以上10年以下有期徒刑。道路交通管理處罰條例也規定，毒駕處3萬元以上12萬元以下罰鍰，當場移置保管車輛並吊扣駕照1年至2年，毒駕致人重傷或死亡吊銷駕照且終身不得再考領。

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林姓男子今天涉嫌吸毒後開車，行駛國道3號南下基隆隧道入口前，穿越迴轉道後，撞上北上車道的路旁護欄，涉犯公共危險罪。圖／翻攝自GoogleMap

林姓男子今天涉嫌吸毒後開車，行駛國道3號南下基隆隧道入口前，穿越迴轉道後，撞上北上車道的路旁護欄，涉犯公共危險罪。記者邱瑞杰／翻攝

林姓男子今天涉嫌吸毒後開車，行駛國道3號南下基隆隧道入口前，穿越迴轉道後，撞上北上車道的路旁護欄，涉犯公共危險罪。記者邱瑞杰／翻攝