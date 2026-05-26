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沉淪了...台中白牌司機月初染毒癮 帶40顆哈密瓜毒錠 毒駕違停落網
台中市陳姓男子是白牌司機，無毒品前科，但近月間為排解壓力，染上毒癮，昨天還毒駕上路，在潭子區違規怠速停車後，遭保大巡邏警員查獲，車內還有40顆「哈密瓜毒錠」，市價約1萬多元，警方採驗陳男有毒品反應，陳男說，因為開車太苦悶了，所以吸毒讓心情愉悅，警方依法扣車送辦。
台中市保大隊第二中隊昨日下午巡邏時，在潭子區潭興路三段發現一輛轎車違規紅線臨停、持續怠速，警方上前盤查時，聞到車內散發濃厚毒品異味，車內陳姓駕駛（41歲）神情慌張、言詞閃爍。
警方檢視車內發現不明粉末，經對陳實施毒品唾液快篩，結果呈苯二氮平類及甲基安非他命陽性反應。
警方進一步在轎車副右前駕駛座置物箱，查獲「蘋果牌果汁包」1包及「哈密瓜毒錠」40顆，共48.35公克，檢驗均呈毒品陽性反應，毒品市價約1萬多元。
另依觀察測試紀錄，陳男已有客觀不能安全駕駛情形，坦承吸毒後駕車外出，陳男解釋，今年5月初才染上毒品，「開車太苦悶了，吸毒能讓心情愉悅」。
警方聞言直搖頭，提醒陳男，毒駕害人害己，未來不要再吸毒，依毒品、公共危險等罪送辦，另依法舉發吊扣牌、及移置保管車輛。
台中市保大強調，未來將持續鐵腕取締毒駕，維護市民交通安全。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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