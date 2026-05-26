酒駕加毒駕！未戴安全帽蛇行還拒酒測 騎士口袋掉出毒品

高雄市六龜區一名50歲賴姓男子因未戴安全帽且在道路上蛇行，遭巡邏警方攔查，不料賴男不僅渾身酒氣、當場拒絕酒測，在掏尋證件時，口袋更當場掉出一包二級毒品安非他命，警方隨即依現行犯將其逮捕，除移送法辦外，也開出5張罰單。

高雄六龜警分局16日下午在六龜區太平路與光復路口執行交通疏導時，發現賴姓男子騎乘普通重型機車，不僅未戴安全帽，還沿路蛇行、車身明顯左右搖晃，嚴重危險用路人安全，員警見狀立即尾隨，並在太平路成功將其攔下。

警方盤查過程中，聞到賴男身上散發強烈酒精氣味，隨即要求實施酒測，未料當賴男伸手進褲子口袋欲掏取證件配合盤查時，一包重達0.51公克的二級毒品安非他命竟當場從口袋掉落地上。

執勤員警眼尖發現，立即將毒品依法扣押，並依毒品危害防制條例將賴男以現行犯身分當場逮捕，帶回派出所偵辦。

除了毒品罪嫌外，警方針對賴男未戴安全帽、無照駕駛等5項交通違規情事當場依規定製單舉發，其中拒絕酒測部分直接開罰18萬元。

六龜警方指出，警政署最新修正之取締疑似施用毒品後駕車作業程序已全面上路，未來員警執勤時，若發現駕駛人有精神恍惚、蛇行、拒檢逃逸等疑似毒駕情狀，即可依法實施快篩，只要唾液篩檢呈現陽性反應，一律依現行犯逮捕移送，並主動建請檢察官向法院聲請羈押。

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