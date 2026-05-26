開車沒繫安全帶被攔查 台中東勢警揪出毒駕案

台中市警局東勢分局員警昨天下午巡邏時，發現一輛轎車男駕駛未繫安全帶依法攔查，意外發現車內有毒品吸食器，當場檢測，駕駛有毒品反應，依違反毒品危害防制條例及公共危險罪移送台中地檢署偵辦，及時阻止毒駕可能引起的事故。

東勢分局東勢派出所員警昨天下午巡邏時，巡經東勢區中山路與三民街口，發現一輛轎車男駕駛未繫安全帶，立即依法上前攔查。過程中，員警發現駕駛神情異常，仔細盤查發現車內有吸毒器具，當場對他施以唾液快篩檢測呈陽性反應，警方依法完成相關採證程序，將人車依法查扣並移送偵辦。

警方表示，5月15日實施的刑事訴訟法第101條之1修正條文，已將「毒駕」公共危險罪納入得聲請「預防性羈押」之範疇，警方針對涉嫌毒駕且有反覆實行之虞的駕駛人，將建議聲請預防性羈押實質隔離駕駛人，避免再次毒駕危害用路人交通安全。

東勢分局指出，毒品對人體神經系統影響甚鉅，施用後易造成精神恍惚、反應遲緩及判斷能力下降，若駕車上路，不僅危害自身安全，更對其他用路人構成重大威脅。警方對毒駕行為絕不寬貸，將持續針對轄內重要道路及易肇事路段，加強巡邏、盤查及取締勤務，全力防制毒駕案件發生。

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