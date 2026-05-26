影／毒駕成全民公敵...他吸毒後仍開車上路還邊抽菸邊開 南警攔查送辦

近日接連發生毒駕車禍重大死傷事件，42歲簡姓男子今天竟仍吸毒後於凌晨1時許開車上路，甚至還打開車窗，邊開車邊抽菸，行經台南市中西區公園路與民族路口時，被巡邏員警發現，上前盤查；簡被警方攔下後，承認違規，經施以毒品唾液快篩檢測，確認他又是毒駕。

轄區第二警分局民權派出所副所長周韋佑說明，員警今天凌晨1時許巡邏時，發現簡姓男子邊開車邊抽菸，違反道路交通管理處罰條例，上前攔查；經施以酒測及毒品唾液快篩檢測，確認他沒有酒駕，但毒品呈陽性反應，當場逮捕，員警盤查後在他身上起出毒品安非他命。

警方詢問後，將簡依毒品及公共危險罪嫌移送偵辦；分局呼籲，近期發生多起毒駕肇事案件，造成無辜民眾傷亡，影響社會安全甚鉅，毒駕已是全民公敵，取締毒駕、酒駕為當前重點工作，刑事訴訟法已將毒駕列入得預防性羈押範疇，分局將持續加強查緝毒駕及斷源緝毒。

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