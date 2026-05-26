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醫美診所新春團拜槍擊案 明仁會槍手3罪嫌起訴求刑15年

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市大安區一家醫美診所今年大年初五開工團拜，遭有竹聯幫仁堂明仁會背景的槍手林于翔槍擊，子彈貫穿負責人蕭男小腿，警方循線在阿里山某名宿查獲槍手。台北地檢署今偵結，依重傷害未遂、非法持有槍彈、持槍於公共場所射擊等罪嫌起訴，具體求刑15年徒刑。

檢方追查，醫美診所蕭姓負責人疑因投資生技公司等事宜與人引發糾紛，幕後主使者買通槍手林于翔，並和其他共犯規劃作案時間地點、逃亡動線等，刻意製造檢警偵查斷點。

起訴指出，今年2月21日上午8時許，林于翔帶著槍彈搭車至診所附近埋伏，等到中午12時許，診所新春團拜人員眾多，涉嫌持用具殺傷力之槍枝近距離朝蕭男連續射擊3槍，1槍貫穿右小腿，另1槍擦過左小腿，導致腿部受傷，診所員工也被子彈擦過、流彈擦傷，現場查扣已擊發的彈殼3個及彈頭1個等物。

檢警追查，林于翔趁亂逃逸到福華飯店後方首度變裝，隨即前往台北市士林區延平北路8段往6段步行期間2次變裝，下午4時許到林口outlet買衣服3次變裝，又到桃園市的服飾店買衣服4次變裝，當晚10時許出沒在苗栗高鐵站，隔天凌晨躲進台中的旅館公共區域廁所再變裝。

案發5天，檢警2月26日凌晨1時許，在嘉義縣番路鄉拘提林于翔到案，現場查扣21萬元現金、西瓜刀、折疊刀等30餘把、辣椒水2罐。

檢方痛批，林于翔交代不清槍彈來源，顯是迴護幕後主使者，且幕後主使者、參與共犯仍逍遙法外，審酌林今年2月17日才剛剛因違反槍砲彈藥刀械管制條例案件，經南投地檢署諭知交保，4天後再次犯下槍擊案，建請量處15年有期徒刑，以示警懲。

台北市某醫美診所初五開工日進行團拜時，蕭姓負責人遭槍手埋伏射擊小腿受傷，北市刑大警方追緝數日，昨天凌晨在阿里山逮捕23歲槍手林于翔（中），陸續再逮6名提供交通工具、接應藏匿的共犯。記者黃義書／攝影
台北市某醫美診所初五開工日進行團拜時，蕭姓負責人遭槍手埋伏射擊小腿受傷，北市刑大警方追緝數日，昨天凌晨在阿里山逮捕23歲槍手林于翔（中），陸續再逮6名提供交通工具、接應藏匿的共犯。記者黃義書／攝影

槍擊 明仁會 醫美

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