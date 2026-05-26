【重磅快評】繼詐騙橫行之後 台灣淪為毒駕島？

在台灣生活，如今最令人心驚膽顫的，莫過於走在路上隨時可能被奪命。詐騙橫行，民眾防不勝防，政府束手無策，早已是刻入骨髓的國恥；然而，比起荷包失血，更讓人脊背發涼的，是馬路上那群精神恍惚的毒駕者。毒駕的威脅性，正以驚人的速度追趕酒駕，成為這座島嶼上最致命的「不定時炸彈」。

馬路上的失控狂潮毒駕已非零星的社會個案，而是結構性的治安危機。根據刑事局與警政署的最新統計，2024年全國查獲毒駕約2,619件，到了2025年，這個數字竟暴增至8,659件。若以今年1月至4月的情況來看，短短四個月內就查獲4,725件，平均每天有近40起毒駕案件，比去年同期大幅攀升2.7倍。且推估全年恐破萬件，幾乎是光速成長。

這些冰冷的數字背後，是一具具枉死的冤魂與支離破碎的家庭。近期「喪屍煙彈」（依托咪酯）在市場氾濫，其便宜、隱蔽、易取得的特性，讓毒品快速滲透進年輕族群及勞動階層。過去毒品或許集中在社會邊緣的特定族群，但從毒駕案件的暴增，足以洞見吸毒人口的「母數」正呈現爆炸性成長。若政府再不正視新興毒品滲透的嚴重性，台灣社會恐將面臨更多失序與脫軌的行為，歐美國家深受毒品與街頭暴力雙重困境夾擊的前車之鑑，絕對是我們無法承受的後果。

面對此種駭人的民怨，政府的對策卻慢半拍。內政部與交通部提出的方案之一竟是「吊銷執照」，這看在民眾眼中簡直是笑話。連違禁品都敢吸食的人，心中早無法律紅線，遑論那張駕照？事實上，許多毒駕者本身就是無照駕駛，或是為了逃避取締而早將證件拋之腦後。

所幸，法務部近日終於展現強硬態度，擬修法提高刑事責任，包括毒駕致死傷者不得易科罰金、嚴格化假釋門檻，並推動「義務沒收」制度，未來毒駕者所用車輛，無論是否為本人所有，一律沒收。此外，學者與民代提出的「連坐處罰」（處罰同車乘客）也逐漸進入研議階段。

至於有立委主張，最重處以死刑，然而，在實質廢死的社會氛圍下，單純強調提高刑度至「死刑」，往往淪為政治語言，缺乏實質震懾力。若要有效嚇阻，執法必須更具侵略性，例如沒收車輛，甚至有立委主張參考國外經驗，討論鞭刑等極端刑罰的必要性，或許才足以在冷漠的毒蟲心中喚回一點對法治的恐懼。

從源頭截斷，才是治本之道，毒駕，其實只是毒品泛濫的一葉知秋。問題的核心不在於如何處罰毒駕，而在於毒品早已隨手可得。當民眾感嘆「買毒像買飲料」時，我們的查緝系統顯然已經嚴重落後。

政府若真心想遏止毒駕在馬路上形同殺戮，必須做到以下三點：

阻斷供應鏈：依托咪酯等新興毒品原料多來自走私，應從邊境管制與源頭溯源雙管齊下，加重販毒、轉讓者刑責，並將新興毒品列管標準化、即時化。

執法強度翻倍：比照酒測的快速篩檢，建立毒駕常態化的攔檢機制，不僅要擴大路檢，更要結合警政與司法單位，對於肇事者採取強制驗尿、驗血的快速程序。

社會復歸與心理介入：毒駕背後往往伴隨成癮問題，若僅是「關進去」而不進行強制戒癮治療，出獄後恐將演變成更嚴重的社會危險。

政府不該等到更多家庭破碎，才在鏡頭前宣示修法；也不用喊出「雷霆掃蕩」這類作秀的口號，而是必須讓執法信念貫徹到底，還給人民一條平安回家的路，別讓恐懼成為台灣日常。

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