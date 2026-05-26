影／里港警查毒駕 連查3件毒駕 1車3人全都吸毒

屏東縣里港警分局從5月24日起執行取締毒駕專案，3天接連查獲3件毒駕、毒品、交通致傷與竊盜通緝犯3人，酒駕2件。里港警分局表示，依托咪酯已列二級毒品，持有、施用面臨嚴重刑責，毒駕降低駕駛人專注力、判斷力及反應能力，極易造成交通事故。

九如派出所在5月24日晚間，在九如鄉三民路260號前，執行勤務時發現51歲楊男騎機車車燈未亮，遂上前攔查，現場查扣依托咪酯煙彈3顆，及針頭11支等證物。

25日一早7時許，高樹分駐所查緝毒駕時，在鹽埔鄉莒光路段攔查王姓男子駕駛汽車，經攔查，發現車輛載3名男子，40歲王男因竊盜、交通致傷逃逸及毒品遭多項通緝，同車友人34 歲陳男與張男，3人經初篩均毒品反應。警方另查扣車內依托咪酯晶體毛重1.27公克及電子煙吸食器2組等證物，全案移送屏東地方檢察署偵辦。

警方表示，持續針對毒駕高風險對象、易肇事路段及可疑車輛加強攔查，呼籲民眾切勿心存僥倖。

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屏東縣里港警分局從5月24日起執行取締毒駕專案，3天接連查獲3件毒駕、毒品、交通致傷與竊盜通緝犯3人，酒駕2件。圖／讀者提供

屏東縣里港警分局從5月24日起執行取締毒駕專案，3天接連查獲3件毒駕、毒品、交通致傷與竊盜通緝犯3人，酒駕2件。圖／讀者提供

屏東縣里港警分局從5月24日起執行取締毒駕專案，3天接連查獲3件毒駕、毒品、交通致傷與竊盜通緝犯3人，酒駕2件。圖／讀者提供

屏東縣里港警分局從5月24日起執行取締毒駕專案，3天接連查獲3件毒駕、毒品、交通致傷與竊盜通緝犯3人，酒駕2件。圖／讀者提供

屏東縣里港警分局從5月24日起執行取締毒駕專案，3天接連查獲3件毒駕、毒品、交通致傷與竊盜通緝犯3人，酒駕2件。圖／讀者提供