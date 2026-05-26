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捲敦元建設兄弟鬩牆遭起訴 「台版教父」麥克哥發聲了

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

敦元建設吳家三兄弟因「安縵莊園」建案報酬分配引爆糾紛，兄弟三人各自搬出黑幫大老處理債權債務，二弟吳為國與三弟吳杰勝找上美鷹會，大哥吳昌福也不甘示弱，尋求竹聯幫仁堂協助談判，最後弟弟一方指控遭黑道恐嚇6千萬元，檢方昨天一口氣依組織等罪起訴三大黑幫領袖級人物，包括美鷹會精神領袖王鑫、竹聯幫仁堂精神領袖「麥克」許瑞弘、四海幫大哥郝廣民，引發道上熱議。

被起訴的許瑞弘打破沉默表示，他與王鑫、郝廣明、吳為國、吳杰勝、熊子瑜（王鑫女助理）、李冠緯（王鑫前司機）、邵柏傑等人，之前根本不認識，在敦元建設事件上也從來沒見過面，甚至沒通過任何電話，他在去年偵訊時都清楚交代，對於被檢方以組織罪起訴，感到相當無奈。

檢警調查，2020年4月，敦元建設經營權與利潤分配糾紛，因三大幫派介入「協調」告一段落後，美鷹會與竹聯幫邀約吳氏兄弟，前往台北市中山區高級酒店碰面，以「兄弟拿錢退出、讓司法處理」為由，索取2千萬「退場費」，吳為國因恐懼黑幫勢力，因此分別開立2張支票，金額2千萬元。

有媒體報導指稱，竹聯幫邀約吳氏兄弟在酒店談判時，許瑞弘也在場，許瑞弘對此澄清，報導內容與事實不符，當天他根本不在場，亦從未去酒店處理此事，檢方起訴內容也未指稱他在場，盼外界勿產生錯誤解讀。

許瑞弘早年出任仁堂堂主，並創立「弘仁會」，但他金盆洗手多年，近年轉型當牧師，平日出入地點以教堂居多，最大興趣是唱詩歌，來往對象大多是教友，由於穿著打扮以西裝為主，被外界稱為「台版教父」。

竹聯幫仁堂精神領袖許瑞弘捲入敦元建設糾紛遭起訴，他打破沉默表示，他從未去過五星酒店向吳氏兄弟索取「退場費」，相關指控與事實不符。圖／報系資料照
竹聯幫仁堂精神領袖許瑞弘捲入敦元建設糾紛遭起訴，他打破沉默表示，他從未去過五星酒店向吳氏兄弟索取「退場費」，相關指控與事實不符。圖／報系資料照

竹聯幫 四海幫

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