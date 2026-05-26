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法務部研議沒收毒駕車輛

聯合報／ 記者王聖藜郭政芬／連線報導

毒駕害命事件頻傳，法務部為提高法規範密度，落實嚴懲毒駕刑事政策，已積極研擬修法全面提高處罰刑度，並著手研議義務沒收行為人所使用的車輛。

警政署統計，前年全台毒駕僅二千多件，去年增為八千多件，今年一至四月已查獲四千七百多件，全年推估恐破萬件。中醫大新竹附設醫院急診室主任游俊豪表示，新興毒品透過電子煙為載體，比酒駕更難防，開車吸食就像不定時炸彈。

彰化市本月已發生二起毒駕致死案件，共奪走四命，新北市中和近日有毒駕失控衝撞停等紅燈機車，釀林姓姊妹一死一傷，驚悚衝撞場面令各界譁然。

法務部指出，為遏止毒駕悲劇一再發生，將針對單純毒駕、毒駕致死或致重傷、毒駕累犯致死或致重傷等類型全面提高處罰刑度，並檢討修正假釋門檻。

此外，毒駕行為人所使用車輛，將研議修法採義務沒收制，不問是否屬於犯罪行為人所有，均一律沒收，以防將車輛任意提供給毒品施用者使用。

法務部指出，已責成台灣高檢署統合檢察、調查、警察、海巡、憲兵及關務等六大緝毒機關，溯源查緝毒品，強力壓制毒品犯罪，落實毒品戒癮治療，從源頭斷絕毒駕可能性。

法務部表示，已要求檢察官對毒駕案件從速、從重追訴，並依法向法院聲請羈押，即時嚇阻犯罪，對量刑不符比例原則等個案，依法提起上訴。針對毒駕案件執行，檢察官會嚴格審查易科罰金聲請。

新竹地檢署主任檢察官黃振倫直言，近年發生多起施用依托咪酯後，毒駕釀民眾死傷案件，可重新評估依托咪酯的危害性，研議是否升為一級毒品。

法務部 毒駕 紅燈

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