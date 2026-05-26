修法嚴懲毒駕致死 藍委喊最重判死刑

近日接連發生毒駕車禍重大傷事件，行政院長卓榮泰指示檢討修法，研議提高刑責，民進黨立委著重從源頭打擊、加強查緝，防堵流入市面；國民黨立委主張毒駕、酒駕分流修法，並主張毒駕致死最高判死刑。

國民黨立委陳菁徽提出五項訴求，包括：強化電子煙查緝、強化第一線員警毒品採檢設備、啟動全國稽查專案、毒駕與酒駕分流修法及編列員警稽查津貼等。

陳菁徽主張，毒駛、拒測、累犯、致死傷案件應加重處罰，建立駕照撤銷、強制治療、累犯隔離及沒入毒駕使用車輛等完整制度。

國民黨立委洪孟楷說，毒蟲駕車致死罪大惡極，應把死刑納入法律，用最嚴正的態度警告所有人，別心存僥倖。他提出三項修法方向，要求法務部、內政部盡速提出對案，包括毒駕致死，最高判處死刑入法、毒駕查獲，直接沒入車輛、毒駕同車乘客，也應負刑責。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，毒駕零容忍，民眾黨團已經提出「道路交通管理處罰條例」修正草案，明定毒駕應採連坐罰，同時也會提案修正「刑法」加重毒駕刑責，呼籲行政院盡速提出對案，啟動修法，不能再讓市民處於危險的交通環境。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄指出，相信很多立委會提高毒駕刑責，但重點在「毒品取得」，跨部會應加強合作，建構完整防治安全網，從前端預防，到抓到人後如何進行醫療與戒治，以及加強行政手段，盼國會能理性討論尋求共識。

警方前天起全國同步實施「強化查緝毒駕及斷源緝毒」專案，首日查獲毒駕犯嫌一百人、販賣或持有等毒品案犯嫌九十六人，破獲一處依托咪酯類「喪屍煙彈」分裝場，預計專案緝毒三個月，壓制毒駕。

刑事局分析近期毒駕傷亡事故，肇事駕駛人經採尿送驗，以安非他命、海洛因、Ｋ他命、依拖咪酯類檢出比率最高，規畫專案鎖定這四種毒品，統計首日查獲製造或販賣共十四人、持有或施用共八十二人，查扣各類毒品三○二公克及依托咪酯類煙彈七十四顆、煙油六瓶。