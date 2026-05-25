輔大前驚傳警匪追逐！駕駛拒檢逃遭圍捕逮獲 一查又是毒駕還背7通緝

再傳毒駕拒檢事件！新北市新莊警方今晚9時許發現1輛轎車行車不穩，警上前欲攔檢時，37歲曾姓駕駛拒檢加速逃逸。警攔截圍捕順利將曾男攔下逮捕，發現曾男身揹7件通緝，唾液快篩呈安非他命陽性，詢後依毒品、公共危險及毒駕等罪嫌送辦。

新莊分局福營派出所警員晚間9時許執行巡邏勤務，行經新莊區福營路與民安路口時，發現1輛白色轎車行車飄忽不穩，警員於是上前尾隨觀察並示意駕駛停車受檢。

不料該車駕駛拒絕配合攔查還加速逃逸，警方立即通報線上警力攔截圍捕，最後在新莊區中正路與建國一路口成功將該車攔停，並將開車的37歲曾男拉下車逮捕。當警方查證曾男身分時，赫見他涉犯詐欺及毒品案，遭各地檢察署發布通緝共7案，當場將他依法逮捕。

警方搜索曾男車輛後，在副駕駛座置物箱內查獲安非他命玻璃球吸食器1個。經對曾男實施唾液快篩檢測發現呈安非他命陽性反應，警隨即依規定扣車、開立告發單，並製作平衡檢測表及採集尿液送驗。全案詢後將依毒品、公共危險及毒駕等罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。

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新莊警將曾男攔下逮捕。記者黃子騰／翻攝

警方查獲曾男使用過的吸食器。記者黃子騰／翻攝