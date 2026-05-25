毒駕嫌犯駕車衝撞…童子瑋慰問受傷3警 提醒執勤以自身安全為最高原則

基隆市警方查緝毒品，遭涉嫌毒駕男子開車衝撞，噴辣椒水壓制時，3警受波及也送醫。基隆市議長童子瑋今到警四分局大武崙派出所慰問，對第一線的警察表達最堅定的支持與鼓勵。

童子瑋認為，毒品防制與毒駕衍生的治安事件是全國性議題，除要求基層同仁在面對突發危害時，務必以自身安全為最高原則外，更呼籲中央積極推動跨部會合作，透過修法提高刑責與優化駕照管理，從根本嚇阻毒品犯罪。

基隆市警方前天查緝毒品分裝據點，逮捕3嫌，再圍捕涉嫌毒駕的蔡男時，因蔡拒不下車，員警破窗逮人。蔡倒車衝撞警車，員警朝車內噴辣椒水，蔡下車喊「我投降」，但又拔腿狂奔，員警追逐一段路才將他制伏，過程中有3名員警也被辣水噴到送醫。

童子瑋說，基隆近期發生毒駕事件，造成市民朋友在心理上感到相當恐慌，基層警察為了維護城市治安真的非常辛苦。面對犯嫌公然駕駛車輛，企圖衝撞警車的惡劣行徑，他特別到派出所探視。警察維護公權力的同時，也承擔極高的執勤風險，將會持續給予最大的支持，成為力挺強力執法的後盾。

童子瑋指出，他有許多同學在警界服務，深知基層同仁們的辛勞，在第一線面對突發的毒嫌犯罪等危急狀況，呼籲立即通報警網支援，透過高效率的團隊合作圍捕，無論在何種勤務情境，都務必以自身安全為最高原則。

童子瑋認為，毒品是涉及全國性的治安議題，應由中央跨部會攜手合作，將相關法令制定得更加完備。警政署正與交通部合作，針對毒駕者實施更嚴格的駕照管理制度，此外提高毒品相關刑責，也能達到嚇阻犯罪、安定社會的實質效果，打造讓人安心的居住環境。

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基隆市警方查緝毒品，遭涉嫌毒駕男子開車衝撞，噴辣椒水壓制時，3警受波及也送醫。基隆市議長童子瑋今到警四分局大武崙派出所慰問，對第一線的警察表達最堅定的支持與鼓勵。圖／童子瑋辦公室提供