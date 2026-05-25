全國強化查緝毒駕為期3個月 首日即查獲100名駕駛人涉碰毒

毒駕肇事頻傳，警方昨起全國同步實施「強化查緝毒駕及斷源緝毒」專案，首日查獲毒駕犯嫌100人、販賣或持有等毒品案犯嫌96人，破獲一處依托咪酯類「喪屍煙彈」分裝場，預計專案緝毒3個月，壓制毒駕。

警政署前天通令全國各地警察局，昨起執行專案，預計緝毒至今年8月底。刑事局統計，首日查獲100人涉嫌毒駕，警方均依道路交通管理處罰條例舉發，分依公共危險罪移送或函送；查獲製造或販賣共14人、持有或施用共82人，查扣各類毒品302公克及依托咪酯類煙彈74顆、煙油6瓶。

刑事局表示，分析各轄區高風險路段、時段，加強交通稽查，攔查可疑車輛挖掘毒駕，針對毒駕溯源，阻斷毒品供應來源，並加強查緝製造、販賣、運輸、持有毒品，從源頭打擊毒駕，防止危害公共安全。