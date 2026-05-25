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警署全國查緝毒駕專案 首日共查獲100名毒駕犯

中央社／ 台北25日電

近日毒駕事件頻傳，警政署昨天通令全國警方啟動「查緝毒駕及打擊喪屍煙毒」專案，首日共查獲1處毒品製造場、供毒犯嫌14人次、施用持有毒品犯嫌82人次，及毒駕犯嫌100人次。

有鑒於毒駕車禍頻頻發生釀死傷，行政院發言人李慧芝昨天說，行政院長卓榮泰認為法律規範不足，已指示法務部即刻展開全面檢討；警政署也自24日起啟動「查緝毒駕及打擊喪屍煙毒」專案。

根據刑事局今天最新資料顯示，統計專案首日（24日）總計查獲毒品製造（分裝）場所1處、高風險毒品供毒犯嫌14人次、施用持有毒品犯嫌82人次，以及毒品總重量302公克、毒品煙彈74顆、毒品煙油6瓶及毒駕犯嫌100人次。

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