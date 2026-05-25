聽新聞
0:00 / 0:00
警署全國查緝毒駕專案 首日共查獲100名毒駕犯
近日毒駕事件頻傳，警政署昨天通令全國警方啟動「查緝毒駕及打擊喪屍煙毒」專案，首日共查獲1處毒品製造場、供毒犯嫌14人次、施用持有毒品犯嫌82人次，及毒駕犯嫌100人次。
有鑒於毒駕車禍頻頻發生釀死傷，行政院發言人李慧芝昨天說，行政院長卓榮泰認為法律規範不足，已指示法務部即刻展開全面檢討；警政署也自24日起啟動「查緝毒駕及打擊喪屍煙毒」專案。
根據刑事局今天最新資料顯示，統計專案首日（24日）總計查獲毒品製造（分裝）場所1處、高風險毒品供毒犯嫌14人次、施用持有毒品犯嫌82人次，以及毒品總重量302公克、毒品煙彈74顆、毒品煙油6瓶及毒駕犯嫌100人次。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。