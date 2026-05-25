警署全國查緝毒駕專案 首日共查獲100名毒駕犯

民眾黨前主席柯文哲京華城容積率收賄、圖利等案一審判刑17年，檢辯雙方均提上訴，台北地方法院今將卷宗送達二審，台灣高等法院今已電腦分案，由法官呂寧莉擔任受命法官。不過，呂寧莉已填今年度有調動意願，因此八月份法官調動之後，柯案受命法官仍有變動的可能。

2026-05-25 18:41