柯文哲案合議庭有變數？呂寧莉填調動意願 審判長判過太陽花占行政院

民眾黨前主席柯文哲京華城容積率收賄、圖利等案一審判刑17年，檢辯雙方均提上訴，台北地方法院今將卷宗送達二審，台灣高等法院今已電腦分案，由法官呂寧莉擔任受命法官。不過，呂寧莉已填今年度有調動意願，因此八月份法官調動之後，柯案受命法官仍有變動的可能。

據悉，呂寧莉今年有填調動意願，而高院今年5月11日法官會議有決議，本年度已經填調動的法官抽中柯文哲京華城案「不必綁案」，但若沒有今年沒有異動者，則必須要待柯案結案後才能調動，代表呂寧莉8月26日若有調動職務，柯案得重新分案，由新上任二審的法官抽籤當受命法官；若沒有異動，呂寧莉必須審完柯案，才能再調動。

根據高院分案規則，卷宗總厚度超過100公分的案件，須由刑事第一庭庭長吳淑惠、值週庭長、值日法官組成「五人小組」，召開「特別停分」會議，審核卷證資料、被告人數、案件複雜程度等，決定可以停分多少案件。據悉，承審柯文哲京華城案可以停分30件，預計在審理期間停分15件、辯論時停分15件。

京華城案二審合議庭組成為受命法官呂寧莉、審判長邱滋杉、陪席法官劉兆菊。呂寧莉為司法官訓練所第37期結業，並曾擔任桃園地檢署、台北地檢署、士林地檢署檢察官、女法官協會理事等職務。劉兆菊則為司法官第39期結業。

邱滋杉為司法官第35期結業，曾任桃園地方法院法官、高院法官，並曾是高院資深審判長，去年升任庭長，如今是高院刑事第25庭庭長。他曾擔任過華山草原分屍案二審受命法官，認為凶嫌陳伯謙符合自首要件，撤銷一審死刑判決，改判無期徒刑。另

邱滋杉也曾是太陽花佔領行政院案二審受命法官，當時審判長為陳筱珮、陪席法官為陳玉雲。「黑色島國青年陣線」成員魏揚等人一審獲判無罪，但二審合議庭當時認為魏揚等人以文字、言詞呼籲不特定的多數人占領行政院，主觀上有煽惑他人犯罪的犯意，客觀上也有煽惑他人犯罪的行為，逆轉改判有罪，魏揚被判刑4月。