又是毒駕！深夜開車搖晃...南警攔查還拒捕 起獲海洛因再追出3嫌

又是毒駕！53歲吳姓男子日前深夜開車行經台南市安南區，行車軌跡搖搖晃晃偏移車道，且變換車道未打方向燈；巡邏員警上前攔查，吳竟開車逃逸拒絕受檢，員警通報攔截，將他圍捕到案，經快篩確認是毒駕，車上也起出毒品，警方溯源再逮捕三人，依毒品罪移送偵辦。

台南市警第三分局安中派出所員警本月18日深夜11時許，在安南區海佃路三段巡邏時，發現一輛轎車行車軌跡偏移車道，走走停停、搖搖晃晃，換車道還未打方向燈；員警懷疑駕駛涉嫌酒駕，上前攔查，結果該車加速逃逸拒絕受檢，員警立即通報攔截，該車一路逃到安南區海中街。

警方順利將車輛攔停，查出男性吳姓駕駛酒測值雖然為零，但執行毒品唾液快篩檢測呈陽性反應，吳涉嫌毒駕，員警當場逮捕，並在其身上及車上搜出第一級毒品海洛因、第二級毒品安非他命及依托咪酯喪屍煙彈等；警方擴大偵辦，成立專案小組向上溯源追查毒品來源。

警方掌握情資，吳的毒品來自於68歲吳姓男子，吳已因販毒被判刑9年，因拒不到案執行發監，已遭發布通緝；本月20日凌晨1時許，專案小組掌握吳姓通緝犯的藏身處就在安南區安中街，立即前往查緝，在民宅內當場查獲吳及33歲劉姓男子、54歲黃姓男子。

警方在現場起出大量海洛因、安非他命及依托咪酯喪屍煙彈、煙油等一、二級毒品，詢問後，將吳解送歸案，並將另外二人依毒品罪嫌移送偵辦；警方將再向上溯源，追查民宅內毒品來源。

第三分局指出，除了全面將毒品斷根，瓦解毒害根源外，分局針對易發生毒駕重點時段、路段，今年全面發動高強度路檢及攔查勤務，實施人車分離盤查；統計今年1月1日至5月24日止，分局共查獲疑似毒駕案件45件，其中已有21件經檢驗確認呈陽性反應，均移送台南地檢署偵辦。

第三分局表示，近期發生多起毒駕肇事案件，造成無辜民眾傷亡，影響社會安全甚鉅，毒駕已是全民公敵，分局將強力遏止毒駕等毒品犯罪，展現打擊毒駕犯罪決心，全面防制毒駕危害；警方對於毒品、毒駕及危險駕駛採取「零容忍」，將持續威力掃蕩、機動巡邏與強化路檢執法密度。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

第三分局指出，統計今年1月1日至5月24日止，分局共查獲疑似毒駕案件45件，其中已有21件經檢驗確認呈陽性反應，均移送台南地檢署偵辦。記者袁志豪／翻攝

第三分局指出，統計今年1月1日至5月24日止，分局共查獲疑似毒駕案件45件，其中已有21件經檢驗確認呈陽性反應，均移送台南地檢署偵辦。記者袁志豪／翻攝