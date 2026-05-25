柯文哲京華城案二審合議庭曝光！呂寧莉為受命法官 邱滋杉是審判長

民眾黨前主席柯文哲京華城容積率收賄、圖利等案一審判刑17年，柯等7名被告不認罪提起上訴，檢方對9人量刑等上訴。檢辯上訴卷到齊，台北地方法院今上午將350宗卷送抵二審，台灣高等法院今以電腦分案，由法官呂寧莉擔任受命法官，審判長為庭長邱滋杉、陪席法官則為劉兆菊。

柯文哲案偵查、審理卷宗高達350宗，台北地院今上午9時45分出動8名行政人員以三輛推車載送卷宗，並於9時50分送抵高院收案室，高院依規定分由「貪瀆專庭」審理。

呂寧莉為台灣大學法律系學士、陽明交通大學公共衛生研究所法律政策博士，為司法官訓練所第37期結業，並曾擔任桃園地檢署、台北地檢署、士林地檢署檢察官、女法官協會理事等職務。

邱滋杉為司法官第35期結業，曾任桃園地方法院法官、高院法官，如今是高院刑事第25庭庭長。他曾審理過華山草原分屍案凶嫌陳伯謙，認為符合自首要件，撤銷原審死刑判決，改判無期徒刑。另也審理過太陽花佔領行政院案，邱當時為二審受命法官。

柯文哲一審2026年3月26日判應執行有期徒刑17年，檢方4月30日對柯、威京集團主席沈慶京、柯辦前主任李文宗、前木可公關公司負責人李文娟、京華城公司監察人張志澄、台北市議員應曉薇的助理吳順民等6人「犯罪事實及量刑」提起上訴。

此外，檢方對台北市都發局前局長黃景茂、台北市議員應曉薇、會計師端木正等3人的「量刑」部分提起上訴，

至於相關被告救濟部分，柯文哲、黃景茂、李文宗、沈慶京、應曉薇、李文娟、端木正7人均主張無罪，包含第三人鼎越公司已先後上訴，最後一名補齊上訴具體理由的是應曉薇，合議庭日前收到應的狀子，開始整理全部卷證將案子送向二審審理。

民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片