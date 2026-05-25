快訊

肇因曝光！高鐵「電力模組更換異常」致嚴重延誤 明首班車前公告營運

獨／國3北上新竹段下班尖峰追撞 轎車撞爛橫停路中央傳有人受困

AI教父今晚行程曝光！黃仁勳和父母、女兒等家人聚會 選這間餐廳

聽新聞
0:00 / 0:00

旅館相約開毒趴卻玩出火 板橋2男燒玻璃球引燃棉被雙雙被燒傷

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區1間旅館今午12時許驚傳火警，消防人員到場發現房間棉被燒起來，房內34歲李男及38歲許男手臂、腿部遭燒傷。警調查發現2人相約至旅館吸毒，不料李男燒玻璃球不慎燒到棉被引發火警，警詢後將依公共危險及毒品罪嫌將2人送辦。

板橋警分局今天中午12時許接獲板橋區中興路1間旅館服務人員報案，表示旅館內房間起火，警方趕抵現場時消防人員已進入房間內將火勢撲滅。起火房間的李姓及許姓男子手臂、腿部皆被燒傷，由救護人員送醫治療。

警方經查，李男及許男2人在交友軟體認識後，相約至該間旅館吸毒開趴。不料李男因燃燒玻璃球不慎燒到棉被引發火警，加上2人吸毒後精神狀況不佳導致被燒傷。警方在房內查獲安非他命2包及依托咪酯煙彈2顆。全案將待2嫌出院後依公共危險及毒品罪嫌送辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方將李男、許男帶回警局。記者黃子騰／翻攝
警方將李男、許男帶回警局。記者黃子騰／翻攝

板橋警方在房內查獲安非他命及依托咪酯喪屍煙彈。記者黃子騰／翻攝
板橋警方在房內查獲安非他命及依托咪酯喪屍煙彈。記者黃子騰／翻攝

毒品 旅館

延伸閱讀

影／新北保時捷完全沒煞車狠撞路燈桿 結果又是毒駕

中和毒駕輾死婦 王男逃離現場又有反覆吸毒之虞遭羈押

基警查獲毒品分裝場逮4嫌 噴辣椒水制伏…3警受波及受傷

再興中學科學實驗起火燒傷學生 家長怒告教師 7人均不起訴

相關新聞

柯文哲京華城案二審合議庭曝光！呂寧莉為受命法官 邱滋杉是審判長

民眾黨前主席柯文哲京華城容積率收賄、圖利等案一審判刑17年，柯等7名被告不認罪提起上訴，檢方對9人量刑等上訴。檢辯上訴卷到齊，台北地方法院今上午將350宗卷送抵二審，台灣高等法院今以電腦分案，由法官呂寧莉擔任受命法官，審判長為庭長邱滋杉、陪席法官則為劉兆菊。

毒駕頻傳 民團示警：電子煙黑市疑轉掛加熱菸掩護 籲跨部會加強查緝

俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯（Etomidate）事件頻傳，引發外界對電子煙與新興毒品結合問題的高度關注。董氏基金會今日召開記者會指出，近來疑似違法電子煙交易有「回溫」跡象，甚至可能出現「合法掩護非法」的新型態販售模式，呼籲中央與地方政府跨部會強化查緝，避免電子煙與毒品持續滲透年輕族群。

基警噴辣椒水抓毒駕波及自己人 3警送醫邱佩琳赴派出所慰問英勇表現

基隆市警方查緝毒品，遭涉嫌毒駕男子開車衝撞，噴辣椒水壓制時，3警受波及也送醫。基隆市副市長邱佩琳今到派出所慰問員警，肯定英勇員警制伏嫌犯。警車老舊問題，除編列預算更新，也會鼓勵企業捐贈。

柯文哲案合議庭有變數？呂寧莉填調動意願 審判長判過太陽花占行政院

民眾黨前主席柯文哲京華城容積率收賄、圖利等案一審判刑17年，檢辯雙方均提上訴，台北地方法院今將卷宗送達二審，台灣高等法院今已電腦分案，由法官呂寧莉擔任受命法官。不過，呂寧莉已填今年度有調動意願，因此八月份法官調動之後，柯案受命法官仍有變動的可能。

台鐵北車站疑下車擁擠爆口角 20歲男突亮刀...鐵警火速逮捕

20歲彭姓男子昨天下午4點多搭台鐵區間車時在台北車站下車，疑因人潮壅擠，在月台跟一名年約50歲阿伯擦撞雙方爆發口角，到了檢票口彭男氣不過，從包包裡掏出攜帶的水果刀，阿伯見狀隨即出站離開，無人受傷。

又是毒駕！深夜開車搖晃...南警攔查還拒捕 起獲海洛因再追出3嫌

又是毒駕！53歲吳姓男子日前深夜開車行經台南市安南區，行車軌跡搖搖晃晃偏移車道，且變換車道未打方向燈；巡邏員警上前攔查，吳竟開車逃逸拒絕受檢，員警通報攔截，將他圍捕到案，經快篩確認是毒駕，車上也起出毒品，警方溯源再逮捕三人，依毒品罪移送偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。