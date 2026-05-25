旅館相約開毒趴卻玩出火 板橋2男燒玻璃球引燃棉被雙雙被燒傷

新北市板橋區1間旅館今午12時許驚傳火警，消防人員到場發現房間棉被燒起來，房內34歲李男及38歲許男手臂、腿部遭燒傷。警調查發現2人相約至旅館吸毒，不料李男燒玻璃球不慎燒到棉被引發火警，警詢後將依公共危險及毒品罪嫌將2人送辦。

板橋警分局今天中午12時許接獲板橋區中興路1間旅館服務人員報案，表示旅館內房間起火，警方趕抵現場時消防人員已進入房間內將火勢撲滅。起火房間的李姓及許姓男子手臂、腿部皆被燒傷，由救護人員送醫治療。

警方經查，李男及許男2人在交友軟體認識後，相約至該間旅館吸毒開趴。不料李男因燃燒玻璃球不慎燒到棉被引發火警，加上2人吸毒後精神狀況不佳導致被燒傷。警方在房內查獲安非他命2包及依托咪酯煙彈2顆。全案將待2嫌出院後依公共危險及毒品罪嫌送辦。

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警方將李男、許男帶回警局。記者黃子騰／翻攝