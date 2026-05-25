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毒駕頻傳 民團示警：電子煙黑市疑轉掛加熱菸掩護 籲跨部會加強查緝

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導

俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯（Etomidate）事件頻傳，引發外界對電子煙與新興毒品結合問題的高度關注。董氏基金會今日召開記者會指出，近來疑似違法電子煙交易有「回溫」跡象，甚至可能出現「合法掩護非法」的新型態販售模式，呼籲中央與地方政府跨部會強化查緝，避免電子煙與毒品持續滲透年輕族群。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，依托咪酯最主要的施用載具就是電子煙，過去電子煙也曾被用於施用安非他命、大麻等毒品，如今又成為新興毒品的傳播媒介。雖然政府近年修法並加強管制，電子煙已全面禁止，但近期社會案件增多，讓外界憂心黑市交易並未真正消失。

林清麗指出，過去不少店家直接掛出「電子煙」招牌吸引客人，雖未明目張膽販售，但實際上常伴隨電子煙與加熱菸交易。而「菸害防制法」修法後，電子煙全面違法，但加熱菸已有部分品項獲准上市，市場上卻出現新的灰色地帶。

林清麗質疑，目前台灣核准的加熱菸品項僅18項，但全球加熱菸產品上千種，多數加熱菸其實仍屬違法產品。但是部分業者改掛「加熱菸」招牌，外界憂心是否藉由合法品項掩護非法加熱菸，甚至暗中交易電子煙。

「以前是掛電子煙賣加熱菸，現在可能變成掛加熱菸賣電子煙。」林清麗認為，雖然目前尚無明確查獲案例，但確實接獲不少民眾反映相關情況，值得政府高度警覺。

世界衛生組織（WHO）近年多次示警，菸商利用水果口味、潮流包裝與社群平台行銷，吸引青少年接觸新型菸品。林清麗也點名「加味煙品」與社群媒體行銷問題，目前網路販售與宣傳已成最大漏洞，不少販售網站設於國外，或頻繁更換網址，即使遭檢舉下架，也很快「換殼重生」。

另外，只要民眾在網路搜尋電子煙，很快就會被拉入私密群組交易，形成地下供應鏈。林清麗強調，「這類產品不是賣一次，而是讓人成癮後賣十年、二十年，甚至一輩子。」，高額利益正是黑市難以根絕的原因。

電子煙與毒品問題已非單純菸害議題，而是牽涉青少年成癮、防毒與公共安全的複合型危機。林清麗建議，除衛生單位持續稽查外，法務、警政、海關與地方政府應建立更緊密的跨部會合作，尤其應針對電子煙載具、非法煙彈流通與網路販售進行全面監控，才能真正壓制依托咪酯與新型菸品氾濫問題。

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近日毒駕肇事頻傳，民團示警電子煙黑市疑轉掛加熱菸掩護，應加強取締新興菸品。本報資料照片
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