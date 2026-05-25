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台南新營警查獲機車毒駕 今年累積已取締77件

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市新營警分局配合警政署同步取締毒駕，昨晚在柳營區查獲機車騎士未戴安全帽，進一步毒品快篩呈現陽性，警詢後依毒品危害防制條例及公共危險罪嫌送辦，警方統計，今年迄今累計已查獲77件毒駕案件。

柳營分駐所昨晚執行巡邏勤務，在柳營區市道165線時，發現48歲郭姓男子騎機車未戴安全帽神色慌張，警方攔查經犯嫌同意進行毒品快篩，結果安非他命呈現陽性反應，當場將他逮捕。

新營警分局指出，配合警政署全面規畫全國同步強化查緝毒駕及打擊喪屍煙毒專案勤務」，今年迄今已取締77件毒駕案件。警方表示，後續將依據大數據分析，針對轄內高風險場所如電子遊藝場、小吃部等易生施用或交易毒品熱區進行臨檢。

另也將加強易肇事路口與重要交通樞紐，全面提高攔檢密度，並每月由同仁定期查訪轄內列管毒品治安顧慮人口及通知列管應受尿液採驗人，確實掌握其就業及生活狀況。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒駕 台南 安全帽

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