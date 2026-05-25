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基警噴辣椒水抓毒駕波及自己人 3警送醫邱佩琳赴派出所慰問英勇表現

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市警方查緝毒品，遭涉嫌毒駕男子開車衝撞，噴辣椒水壓制時，3警受波及也送醫。基隆市副市長邱佩琳今到派出所慰問員警，肯定英勇員警制伏嫌犯。警車老舊問題，除編列預算更新，也會鼓勵企業捐贈。

基隆市警方前天查緝毒品分裝據點，逮捕3嫌，再圍捕涉嫌毒駕的蔡男時，因蔡拒不下車，員警破窗逮人。蔡倒車衝撞警車，員警朝車內噴辣椒水，蔡下車喊「我投降」，但又拔腿狂奔，員警追逐一段路才將他制伏，過程中有3名員警也被辣水噴到送醫。

邱佩琳今天下午代表市長謝國樑，前往警四分局大武崙派出所慰問員警。她說，市府對於毒品或是毒駕行為絕對零容忍，感謝英勇的員警維護基隆治安全力以赴。挺身而出制伏嫌犯，順利完成任務。

邱佩琳表示，目前的警車裝備受到中央更新年限及公里數的限制，但因基隆除了潮濕多雨，還多山路，車子的消耗更是嚴重。在財政允許的前提下，市府會與市警察局討論，提高編列相關預算，讓警車等警用裝備可以更充足。

邱佩琳說，市府團隊接受企業捐贈，已更替15台復康巴士及多輛救護車，期待未來若有企業願意捐贈車輛，造福地方，也可以考量捐贈警車。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

基隆市警方逮捕毒駕嫌犯，有3名員警也被辣辣水噴到送醫。基隆市副市長邱佩琳今到派出所慰問員警，肯定英勇員警制伏毒駕嫌犯。圖／基市府提供
基隆市警方逮捕毒駕嫌犯，有3名員警也被辣辣水噴到送醫。基隆市副市長邱佩琳今到派出所慰問員警，肯定英勇員警制伏毒駕嫌犯。圖／基市府提供

基隆市警方逮捕毒駕嫌犯，有3名員警也被辣辣水噴到送醫。基隆市副市長邱佩琳今到派出所慰問員警，肯定英勇員警制伏毒駕嫌犯。圖／基市府提供
基隆市警方逮捕毒駕嫌犯，有3名員警也被辣辣水噴到送醫。基隆市副市長邱佩琳今到派出所慰問員警，肯定英勇員警制伏毒駕嫌犯。圖／基市府提供

基隆市警方逮捕毒駕嫌犯，有3名員警也被辣辣水噴到送醫。基隆市副市長邱佩琳今到派出所慰問員警，肯定英勇員警制伏毒駕嫌犯。圖／基市府提供
基隆市警方逮捕毒駕嫌犯，有3名員警也被辣辣水噴到送醫。基隆市副市長邱佩琳今到派出所慰問員警，肯定英勇員警制伏毒駕嫌犯。圖／基市府提供

基隆市警方逮捕毒駕嫌犯，有3名員警也被辣辣水噴到送醫。基隆市副市長邱佩琳今到派出所慰問員警，肯定英勇員警制伏毒駕嫌犯。圖／基市府提供
基隆市警方逮捕毒駕嫌犯，有3名員警也被辣辣水噴到送醫。基隆市副市長邱佩琳今到派出所慰問員警，肯定英勇員警制伏毒駕嫌犯。圖／基市府提供

基隆市警方逮捕毒駕嫌犯，有3名員警也被辣辣水噴到送醫。基隆市副市長邱佩琳今到派出所慰問員警，肯定英勇員警制伏毒駕嫌犯。圖／基市府提供
基隆市警方逮捕毒駕嫌犯，有3名員警也被辣辣水噴到送醫。基隆市副市長邱佩琳今到派出所慰問員警，肯定英勇員警制伏毒駕嫌犯。圖／基市府提供

邱佩琳 毒駕 辣椒水

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