影／又是毒駕！宜蘭市狂飆闖紅燈到員山被逮 車上找到喪屍煙彈

去年底開始有毒品唾液快篩這項利器，各地揪出毒駕層出不窮。宜蘭前天逮到一名毒蟲，凌晨在羅東偷車後，通報宜蘭警方抓人，員警從宜蘭市追捕偷車賊，駕駛狂飆闖紅燈危險駕駛，追到員山鄉間農路落網，嫌犯不但唾液快篩陽性證實毒駕，還在車上找到「喪屍煙彈」毒品。宜蘭縣警局今天宣示向毒駕開戰，展開專案取締勤務。

縣警局今天表示，宜蘭警方前天凌晨2時許接獲羅東通報有失竊小客車往宜蘭市狂奔，立即循車牌展開攔查，在宜蘭市區發現被偷的車，33歲蔡姓駕駛拒絕停車受檢，加速逃逸，員警一路追捕，蔡男沿途闖紅燈，出現危險駕駛，警方持續追緝至員山鄉一帶，成功圍捕該車輛並喝令駕駛下車。

經查證，該車確為通報失竊車輛，進一步盤查在駕駛身上查獲第二級毒品依托咪酯煙彈二個，經初步檢驗呈毒品陽性反應，除依規定舉發外，並依法移送偵辦。

此外，今年3月間在宜蘭市發生一起嚴重的毒駕致死案，23歲林姓男子吸食俗稱「喪屍煙彈」的二級毒品依托咪酯後，駕駛白色賓士車載著19歲妻子，中山路三段市區沿路闖紅燈並高速狂飆，造成8輛汽機車連環撞，導致1死3傷，中道中學女老師不幸身亡。

為防制毒駕危害，警察局長陳金城今天表示，即日起全縣擴大執行「取締施用毒品後駕車」專案勤務，在轄內各重要路口及易肇事路段設置路檢點，防制毒駕違規危害。

縣警局說，配合警政署修正「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」等規定，針對形跡可疑、行駛不穩、精神恍惚或駕駛行為異常且有施用毒品徵候的駕駛人，立即實施「毒品唾液快篩試劑」檢測；如查獲快篩呈陽性反應，除了以現行犯逮捕移送地檢署偵辦，並建請檢察官向法院聲請羈押，防堵毒駕上路。

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一名毒蟲前天凌晨在羅東偷車後，通報宜蘭警方抓人，員警從宜蘭市追捕偷車賊，駕駛狂飆闖紅燈危險駕駛，追到員山鄉間農路落網，嫌犯不但快篩呈陽性毒駕，還在車上找到「喪屍煙彈」。圖／警方提供