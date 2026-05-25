基警查獲毒品分裝場逮4嫌 噴辣椒水制伏…3警受波及受傷

基隆市警方查獲民宅成為毒品分裝據點，逮捕3嫌時，蔡姓男子涉嫌毒駕來疑來接頭交易時，開車衝撞員警企圖逃逸。員警破窗抓人時，蔡又掙脫狂奔，員警噴辣椒水才制伏，但也有3名員警被波及。警方製作筆錄後，分依違反毒品危害防制條例、涉嫌公共危險、妨礙公務罪，將全案4嫌移送法辦。

基隆警四分局今天表示，大武崙派出所員警5月23日持搜索票查緝毒品案時，在屋內查扣疑似依託咪酯粉末、半成品、成品煙彈、丙二醇、電子磅秤及分裝器具等證物，逮捕在屋內涉嫌分裝毒品的29歲賴姓女子、43歲沈姓男子及28歲黃姓男子。

查緝過程中，33歲蔡姓男子駕駛因酒駕案已註銷牌照的車輛來到現場，員警察覺可疑，要求停車受檢時，猛踩油門企圖逃逸。員警破窗並噴灑辣椒水，但仍被蔡男逃脫。在支援警力協助下制伏蔡男，並在他的車內查獲依託咪酯粉末及煙彈，蔡男唾液快篩結果也呈毒品陽性反應。

警方將4人帶回調查製作筆錄後，依違反毒品危害防制條例、涉嫌公共危險及妨礙公務罪將蔡男移送基隆地檢署偵辦。賴女等3人則被依違反後毒品危害防制條例送辦。

全台毒駕事件頻傳，基隆市議長童子瑋和基隆市副市長邱佩琳，今天先後嘉勉員警辛勞，並慰問3名受傷的員警。警四分局表示，警方對毒品犯罪「零容忍」，將持續強化查緝作為，向上溯源、全面打擊毒品犯罪，淨化社會治安，維護市民生命財產安全。

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基隆市警方查獲民宅成為毒品分裝據點，逮捕3嫌，並制伏涉嫌毒駕衝撞員警蔡姓男子，將4人分依違反毒品危害防制條例、涉嫌公共危險、妨礙公務罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市警方查獲民宅成為毒品分裝據點，逮捕3嫌，並制伏涉嫌毒駕衝撞員警蔡姓男子，將4人分依違反毒品危害防制條例、涉嫌公共危險、妨礙公務罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝