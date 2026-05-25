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影／傷亡頻傳全國同步查緝毒駕 北市警首日查獲7件「2條線」
毒駕傷亡事故頻傳，警方昨起全國同步實施「強化查緝毒駕及斷源緝毒」專案，台北市警察局首日查獲毒駕7件依公共危險罪移送，並查獲販賣毒品案1件、持有毒品案11件，維護交通安全與社會治安。
專案昨起至8月底，北市警局昨動員警力500人，編排路檢勤務攔查可疑車輛，將針對高發熱點調整勤務地點與時段，局長林炎田赴中山警分局主持勤前教育，提醒員警注意「執勤三安」與執法程序正義。
北市刑警大隊統計，今年至昨天查獲毒駕632件依公共危險罪移送，查獲依托咪酯類犯嫌804件、819人，破獲依托咪酯類「喪屍煙彈」等毒品分裝場97件。
北市警方表示，毒駕可能造成自身及無辜民眾傷亡，以高強度勤務打擊毒駕，針對毒駕逐案向上溯源，阻斷毒品供應來源，防制毒駕守護民眾安全。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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