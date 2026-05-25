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行動式喪屍煙彈製毒工廠汽車旅館流竄 6嫌送辦

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市學甲警分局日前接獲情資，有製毒集團流竄高雄地區汽車旅館交易，檢警跟監多日鎖定王姓主嫌，在鳳山某汽車旅館起出依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）及安非他命等毒品，警詢後依毒品危害防制條例罪嫌將王嫌等6嫌送辦，持續擴大偵辦中。

學甲警分局今上午發布新聞稿指出，上月接獲情資，指稱有製毒集團於高雄地區流竄，專門製造喪屍煙彈。分局長林明俊對指示全力投入偵辦，並與刑事警察局偵查第三大隊組成專案小組，報請橋頭地方檢察署指揮偵辦。

專案小組歷經連日跟監搜證，鎖定王姓主嫌，王嫌生性狡猾，流竄在多間汽車旅館分裝喪屍煙彈及交易，上月15日確認藏身在鳳山區某汽車旅館。

警方見時機成熟攻堅，於汽車旅館及車內查獲大量證物，扣得依托咪酯菸油4瓶（129.96g）、依托咪酯粉末1包（8.88g）、菸彈及吸食器；另有安非他命38包、一粒眠599顆、卡西酮粉末、愷他命及咖啡包等多種毒品及丙二醇、甘油、燒杯、量杯、電子磅秤、分裝器材等全套加工設備。

檢警追查發現，王嫌為規避查緝，狡猾地將製毒工具與原料隨身藏匿於私家車內，成隨時可轉移的「行動式製毒工廠」，隨後又傳喚5嫌到案送辦，全案依違反毒品危害防制條例移送橋頭地檢署。

王嫌經檢察官複訊，認為被告涉嫌製造第二級毒品罪嫌疑重大，王嫌有反覆製毒之虞等羈押原因及羈押必要，向法院聲請羈押獲准。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方循線傳喚多名嫌犯到案後送辦。記者謝進盛／翻攝
警方循線傳喚多名嫌犯到案後送辦。記者謝進盛／翻攝

警方循線傳喚多名嫌犯到案後送辦。記者謝進盛／翻攝
警方循線傳喚多名嫌犯到案後送辦。記者謝進盛／翻攝

警方循線傳喚多名嫌犯到案後送辦。記者謝進盛／翻攝
警方循線傳喚多名嫌犯到案後送辦。記者謝進盛／翻攝

台南學甲警方查獲「行動式喪屍煙彈製毒工廠」，逮捕王嫌，現場查扣依托咪酯等毒品及製作原料。記者謝進盛／翻攝
台南學甲警方查獲「行動式喪屍煙彈製毒工廠」，逮捕王嫌，現場查扣依托咪酯等毒品及製作原料。記者謝進盛／翻攝

台南學甲警方查獲「行動式喪屍煙彈製毒工廠」，現場查扣依托咪酯等毒品及製作原料。記者謝進盛／翻攝
台南學甲警方查獲「行動式喪屍煙彈製毒工廠」，現場查扣依托咪酯等毒品及製作原料。記者謝進盛／翻攝

汽車旅館 毒品 高雄 喪屍煙彈

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