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「喪屍煙彈」毒駕氾濫 北市警啟動3個月專案…首日抓19人

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

鑑於毒駕肇事頻傳、嚴重威脅用路人生命安全，台北市警方自昨天起，正式展開為期3個多月的「強化查緝毒駕及斷源緝毒」專案，北市警局長林炎田昨晚親自前往中山警分局主持勤前教育，宣示將實施高強度鐵腕執法至8月底，全面防堵新興毒品氾濫及毒駕危害。

北市警局統計，專案啟動首日，警方共動員500名警力在各毒酒駕高發熱點進行滾動式路檢，單日便斬獲19件毒品案，其中包括1件販毒案、11件持有毒品案，以及7件的毒駕現行犯。另外，今年至今北市警方已查獲毒駕案達632件。

除了攔檢毒駕，警方也將矛頭對準近年嚴重氾濫、俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯類新興毒品，今年至今，北市警方已查獲依托咪酯類毒品犯嫌804件、819人，並破獲97件混合式毒品分裝場。

北市警方強調，未來針對每起毒駕個案，都將採取「逐案向上溯源」的鐵腕手段，從毒品供應源頭與犯罪工具端雙向打擊，斬斷高肇事風險的供毒鏈。

林炎田表示，毒駕行為等同於對無辜民眾的生命安全棄之不顧，警方絕不寬貸，目前政府已全面升級員警的執法裝備，包括配發唾液篩檢測試工具、優化取締程序及完善法令依據，全面提升第一線警力對新興毒品的辨識與檢測能力。警方呼籲駕駛人切勿心存僥倖，將持續以「全面發動、精準攔查」的高強度勤務，全力捍衛市民的用路安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

北市警方破獲依託咪酯分裝廠成果。記者翁至成／翻攝
北市警方破獲依託咪酯分裝廠成果。記者翁至成／翻攝

北市警方破獲依託咪酯分裝廠成果。記者翁至成／翻攝
北市警方破獲依託咪酯分裝廠成果。記者翁至成／翻攝

北市警方正式展開為期三個多月的「強化查緝毒駕及斷源緝毒」專案。記者翁至成／翻攝
北市警方正式展開為期三個多月的「強化查緝毒駕及斷源緝毒」專案。記者翁至成／翻攝

北市警局長林炎田至北市警中山分局勤前教育。記者翁至成／翻攝
北市警局長林炎田至北市警中山分局勤前教育。記者翁至成／翻攝

毒品 北市 毒駕 喪屍煙彈

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