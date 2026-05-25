比酒駕更難防？醫揭毒駕斷片失控「開車如不定時炸彈」

彰化、新北中和等地近期接連發生毒駕撞死人悲劇，且依托咪酯濫用已有年輕化趨勢。中醫大新竹附設醫院急診主任、台灣急診醫學會毒藥物暨化災委員會委員游俊豪表示，許多新興毒品也透過電子煙作為吸食載體，裡頭常含興奮性物質，依托咪酯是抑制劑，大腦同時受到刺激與抑制，產生恍惚、斷片、失憶等危險狀態，若在開車途中吸食，就像是不定時炸彈。

游俊豪表示，新興毒品也透過電子煙作為吸食載體，裡頭常含興奮性物質，但若吸食過量導致不適，往往又會加入抑制性成分，依托咪酯就是其中之一。

游俊豪指出，依托咪酯原本是急診常用的藥，多用於呼吸衰竭患者插管前鎮靜，可迅速抑制中樞神經，讓患者進入類似睡眠狀態。不過，若遭混入電子煙濫用，再加上尼古丁等興奮物質影響，會讓大腦同時受到刺激與抑制，產生恍惚、斷片、失憶等危險狀態。

「若在開車途中吸食，後果非常危險。」游俊豪說，一但大腦無法正常指揮身體，可能出現肢體抽動、動作異常，車輛等同在失控狀態下上路，「毒駕就像道路上的不定時炸彈」。

他指出，依托咪酯比酒駕更難防，關鍵在於高度隱蔽。相較酒精有明顯氣味、飲用後容易被察覺，電子煙型毒品體積小、攜帶方便，加上依托咪酯屬短效藥物，使用後短時間內可能產生快感，過一段時間恢復正常，更容易讓使用者產生僥倖心理。

值得注意的是，依托咪酯濫用已有年輕化趨勢。根據警政署統計，去年1至9月查獲第二級毒品依托咪酯嫌疑犯共8392人，從年齡層來看，18至23歲犯罪人口率最高，每10萬人口達126.75人，明顯高於24至29歲的80.93人與30至39歲的74.42人，顯示這類新興毒品正快速滲透年輕族群。

游俊豪表示，近兩年透過全國急診體系篩檢，才逐漸發現相關案例明顯增加，但問題恐怕不是近期才出現，而是早已從國外流入，只是現在才被看見。

他也提醒，新興毒品防制面臨極大挑戰，現行法規多採「正向表列」管理，即使未來提高依托咪酯毒品層級，毒販仍可能透過調整化學結構，製造類似物質規避法規與檢測，造成查緝空窗，因此除了執法，更需要政府加強宣導與教育，避免年輕族群誤觸毒品。

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根據警政署統計，去年1至9月查獲第二級毒品依托咪酯嫌疑犯共8392人。圖／取自警政署官網