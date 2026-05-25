平均1天近40件毒駕！ 檢方：應檢討刑責與依托咪酯分級

近期毒駕問題引發社會高度關注，據警政署統計，光今年1至4月間，全國就已查獲4725件毒駕案件，平均1天近40件。新竹地檢署主任檢察官黃振倫直言，施用依托咪酯後駕車，絕非單純交通違規，而是毒品犯罪與公共危險犯罪的結合，除應檢討毒駕刑事責任是否足具嚇阻力外，也可考慮從毒品分級制度重新評估依托咪酯的危害性，針對販賣、轉讓及施用者加強查緝，以防止悲劇一再發生。

根據統計，2024年全台毒駕案件2619件，2025年暴增至8659件，短短1年增加超過2.3倍。警政署也加大力道攔查，發現光今年1至4月間，全國就已查獲4725件毒駕案件。本周更接連發生毒駕奪命事故。彰化日前發生毒駕撞擊事故，造成一家五口2死；前天新北市中和區也發生毒駕死亡車禍，毒駕車輛失控衝撞停等紅燈機車，造成一對林姓姊妹1死1傷，再度引發社會譁然。

「施用依托咪酯毒駕不是單純交通違規，而是毒品犯罪與公共危險犯罪的結合！」黃振倫指出，依刑法第185條之3規定，駕駛動力交通工具，如有施用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛之情形，即可能構成不能安全駕駛罪；若因而致人於死，可處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金；致重傷者，亦有1年以上7年以下有期徒刑之刑責。

他表示，毒駕致死案件因涉及故意犯罪造成死亡結果，應適用國民法官法程序審理，透過國民法官與職業法官共同審理，讓社會對道路安全、被害人生命價值及公共危險行為的評價，直接進入國民法官審判程序。

黃振倫說，另依2026年5月13日修正施行的刑事訴訟法第101條之1規定，對於施用毒品後仍駕車上路、造成重大公共安全風險，且有事實足認有反覆實施同一犯罪之虞者，檢察官可依法向法院聲請預防性羈押，以避免行為人在偵審期間再度因施用毒品駕車，危害不特定民眾生命安全。

黃振倫說，近年來，已發生多起施用依托咪酯後駕車造成民眾死亡或重傷案件，顯示該類毒品對道路安全之危害顯然較一般毒品更為直接且嚴重；除應檢討毒駕刑事責任是否足具嚇阻力外，也可考慮從毒品分級制度重新評估依托咪酯的危害性，研議是否升列第一級毒品，並針對販賣、轉讓及施用者加強查緝，以防止悲劇一再發生。

中醫大新竹附醫急診主任、台灣急診醫學會毒藥物暨化災委員會委員游俊豪表示，依托咪酯常被混入電子煙中使用，許多新興毒品也透過電子煙作為吸食載體，當中常含有興奮性物質；但若吸食過量導致身體不適，往往又會摻入其他具有抑制作用的成分，依托咪酯就是其中之一。

游俊豪說，它會直接抑制中樞神經，導致使用者出現思考能力下降、注意力不集中，甚至恍惚、斷片等情況，嚴重時可能連手腳動作都無法正常受大腦控制。若在這樣的狀態下開車，車輛就如同道路上的「不定時炸彈」，對公共安全構成極大威脅。

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