洪孟楷怒批政府毒品源頭管理失控 主張毒駕致死判死刑入法

新北市中和區發生毒駕1死1重傷車禍，立委洪孟楷在臉書怒轟政府毒品源頭管理失控必須負最大責任，並提出三項修法方向：毒駕致死最高判死刑入法、毒駕查獲直接沒入車輛、毒駕同車乘客應負刑責，要求法務部、內政部儘速提出對案加快修法。

洪孟楷感嘆，毒駕的可惡，已到人神共憤地步，從先前毒蟲駕車撞死勇警所長的悲劇，到這幾天再次發生暴衝釀禍的慘案，每一次事件都讓社會大眾無比憤怒與痛心。人民真正害怕的，不只是毒品氾濫，而是吸毒者竟然還能開車上路，把無辜用路人生命安全置於極度危險之中。

洪指出，政府在毒品源頭管理失控，當然必須負起最大責任，但除了源頭防堵之外，對於毒駕犯罪的嚇阻力，也必須同步強化。過去修法時因為在野黨席次不足，無法把死刑正式納入毒駕致死的罰則，但如今社會已清楚看到，毒駕不是單純違規，而是明知危險仍執意上路，甚至可能奪走他人性命的重大惡行。毒蟲駕車致死，罪大惡極，就應該把死刑納入法律，用最嚴正的態度警告所有人，切勿心存僥倖，更不要妄想犯法後能輕易脫身。

再者，毒駕最惡劣的地方在於，吸毒本身已經違法，結果還在毒品影響下駕車上路，根本是錯上加錯。因此主張，毒駕只要經臨檢或查獲確認，就應直接沒入車輛。因為吸毒後還開車，等同讓一顆不定時炸彈在道路上四處移動，車輛早已不只是交通工具，而是可能奪命的兇器。對於這樣危害社會安全的行為，就應該直接剝奪其使用工具，提高犯罪代價。

另外許多毒駕案件中，同車乘客其實明知駕駛有吸毒、精神異常狀況，卻依然選擇同車甚至毫不制止。這種行為就是縱容危險發生，若最終釀成事故，絕對不能完全切割責任。因此主張除了現行相關罰鍰之外，對於明知毒駕卻仍同車者，也應增訂刑責，透過法律責任，降低吸毒後仍敢駕車上路的可能性。

洪孟楷提出三項即刻修法方向，要求法務部、內政部盡速提出對案，加快修法腳步，包括毒駕致死，最高判處死刑入法；毒駕查獲後直接沒入車輛；毒駕同車乘客，也應負刑責。

洪強調，目前推動中的鞭刑打詐公投，核心精神就是提高犯罪成本、強化嚇阻效果。未來若公投通過，在後續修法階段，也將嚴正研議把毒駕犯罪納入鞭刑處罰範圍。因為對於這種明知故犯、嚴重危害社會安全的犯罪，不能永遠只是輕輕放下，而是必須讓敢犯罪的人，真正付出應有代價。唯有提高刑責、加重代價、強化嚇阻，才能避免下一場悲劇再次發生。

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新北市中和區前天發生毒駕死亡車禍。記者張策／翻攝