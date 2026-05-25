毒駕釀姊妹1死1傷…新北警雷霆執法首日逮29件 方仰寧：沒出事前先抓人

新北市中和區前天發生毒駕衝撞釀1死1傷慘劇，新北警昨天展開為期3天雷霆掃蕩專案，首日全市共計查緝毒駕案件達29件。接著將執行為期3周取締喪屍煙彈的專案執法，隨後也結合暑期青春專案，在重點路段強力攔查阻斷毒駕危害。

男子王昶筌前天（23日）下午吸食依托咪酯喪屍煙彈後，駕車行經新北市中和區景平路、大勇街口，猛撞並輾過共乘機車的71歲、64歲林姓姊妹檔，釀成1死1重傷悲劇，新北市長侯友宜第一時間也要求警方全力展開毒駕的臨檢。

新北市警察局長方仰寧昨天率刑大及交大副大隊長前往中和分局主持勤教，親自坐鎮宣示執法決心，新北警所屬警力全面動員，專案首日（24日）即查獲毒駕29件。其中新莊分局中港派出所警員，昨天晚間6時許於新莊區福壽街巡邏時，發現1名許姓女子騎車忽快忽慢，有不能安全駕駛嫌疑，經攔查後當場查獲其持有7顆依托咪酯煙彈及2包安非他命2包，經唾液快篩更呈現依托咪酯與安非他命雙重陽性反應，當場扣車告發依毒品及公共危險罪移送法辦。

同時金山分局大鵬派出所警員昨天上午11時許，在萬里區萬里加投路段巡邏時攔檢1輛逆向行駛的機車，盤查過程中發現騎士邱男神情緊張，經實施毒品唾液快篩呈現安非他命陽性反應，當場依法製單舉發移置保管車輛，並依法採集其尿液送驗，後續將依毒品及公共危險罪移送法辦。

新北警強調，本次專案分為強化毒駕查緝及打擊喪屍煙毒等兩大主軸，規劃三大執法期程，雷霆掃蕩期自5月24日至5月26日連續3天動員全市警力，針對易發生毒駕之重點時段、路段，全面發動高強度路檢及攔查勤務，實施人車分離盤查，強力遏止毒駕犯罪。

接著專案執法期自5月27日至6月17日為期3週，除打擊毒駕犯罪外，亦全面鎖定依托咪酯類（喪屍煙毒）」強勢執法取締，針對毒品分裝場、販賣及持有毒煙彈加強查緝追溯源頭，讓毒駕等毒品犯罪徹底溯源斷根。而道路安全期自6月18日至8月底，結合暑期青春專案（取締毒駕納入重點），並參照各轄區特性在重點路段持續強力攔查，阻斷毒駕危害。

警察局長方仰寧指出，毒品危害社會、國家安全，現在更是危害了我們一般無辜老百姓的用路安全，這就是我們無法容忍的，新北對毒駕零容忍 執法決心絕不退縮。發生車禍了我們再把他移送法辦，這是一個遺憾。我們要的是還沒有發生車禍，我們就把他的車子扣了，就把人押起來了，這才是我們要的！所以要先在他們發生車禍之前，就把他們從馬路上帶走，如果都讓他們發生車禍了，我們再來讓他移送法辦，那毫無功德可言。

方仰寧強調，中和毒駕造成無辜民眾傷亡，好好的一個家庭被無形的撕裂，警察局的執法態度絕對零容忍，讓毒駕者一上路就被警方攔查取締，不要讓他們造成傷亡車禍的遺憾。新北警現在要做的就是要全面展開鐵腕查緝，全力壓制所有犯罪，將持續運用科技設備及精準執法，用強硬的手段全力壓制毒駕（毒品）犯罪，守護道路交通安全，以實際執法行動捍衛新北市民安全！

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金山警攔查邱姓騎士。記者黃子騰／翻攝

新北警昨天晚間展開雷霆執法。記者黃子騰／翻攝

新莊警查獲許姓女騎士毒駕。記者黃子騰／翻攝