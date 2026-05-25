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台北警啟動強化查緝毒駕專案 首日查獲7案

中央社／ 台北25日電

台北市政府警察局刑事警察大隊今天透過新聞稿說，昨天啟動首日「強化查緝毒駕及斷源緝毒」專案，同步規劃取締毒（酒）駕專案勤務，動員500警、查獲19件毒品案，其中毒駕7件。

19案中包含販賣毒品1件與持有毒品11件。

近日接連發生毒駕車禍，行政院發言人李慧芝昨天說，行政院長卓榮泰認為法律規範不足，已指示法務部即刻展開全面檢討。

警察局上午表示，警察局長林炎田於中山分局主持勤前教育，宣示專案期程於8月底前全面啟動；林炎田說，從唾篩檢測工具、取締程序與法令依據，全面提升員警執法專業能力，絕不寬貸毒品犯罪及毒駕。

市刑大說，對毒駕危害採「全面發動、精準攔查」高強度路檢勤務，強化攔查可疑車輛及駕駛人，並對高發熱點滾動式調整勤務地點與時段，提升查緝成效。

市刑大表示，今年截至目前，查獲毒駕案共632件，而近年氾濫依托咪酯類「喪屍煙毒」，也查獲依托咪酯類毒品804件、犯嫌819人，破獲混合式毒品分裝場97件。

中正第一分局說，昨晚配合專案特別規劃執行「十面埋伏」區域封鎖聯合路檢勤務，加強攔查取締疑毒、酒後駕車等。

中正第一分局表示，具毒駕徵候駕駛，如果經唾液毒品快篩試劑檢測呈陽性反應，或拒絕接受唾液檢測，員警依客觀情狀判斷已達「不能安全駕駛程度」，可依刑事訴訟法規定，當場以現行犯或準現行犯逮捕。

此外，如果認定涉案駕駛人有反覆實施之虞，警方可建請檢察官向法院聲請預防性羈押。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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